Прямим наведенням по ворожих кораблях: ЗСУ озброять шведськими ракетними системами RBS-17

Ракетна система RBS-17 / militaryleak.com

Шведський уряд прийняв рішення про постачання української армії протикорабельних ракетних систем малої дальності RBS-17 для захисту від агресії РФ.

Про це стало відомо в ході спільного брифінгу міністра оборони і міністра фінансів Швеції, які відзначили, що вказаний тип озброєння був "спеціальним запитом українського уряду", йдеться в прес-релізі, оприлюдненому на сайті шведського уряду.

"Уряд Швеції запропонував передати Україні додаткове оборонне озброєння, в тому числі ракетну систему Robot 17 (RBS-17 – ред.)", - сказано в повідомленні.

У ньому уточнюється, що країна також передасть Україні автоматичні гвинтівки AG 90 і боєприпаси до них, а також 5 000 легких протитанкових пускових установок.

RBS 17 (Robotsystem 17) - це шведський варіант ракети класу "повітря-земля" AGM-114С Hellfire. Вона була адаптована для протикорабельної ролі і може запускатися з кораблів ВМС або з наземного вогневого поста.

/ militaryleak.com

RBS-17 використовується підрозділами шведської амфібійної бригади для утруднення проникнення противника на кораблі або в порти шведського архіпелагу. Ракети можуть ефективно використовуватися проти надводних цілей противника при десантуванні.

Ракети RBS-17 можуть заповнити прогалину для ураження противника в упор, оскільки ракети Harpoon і Neptune не можуть вразити корабель на такій близькій відстані через обмеження "мінімальної дальності".

Раніше повідомлялося про те, що Збройні сили України вже в липні зможуть отримати перші зенітні самохідні уствновки Gepard від Німеччини.

Україні передадуть 15 одиниць техніки, пишуть німецькі ЗМІ.

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