Під Алчевськом потужним вибухом рознесло базу РФ: знищено 50 окупантів

На Донбасі знищено базу окупантів / Фото УНІАН

В Луганської області знищено базу російських окупантів, серед загарбників - десятки загиблих.

Як розповів в Facebook голова Луганської військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай, базу окупантів знищили у Слов'яносербському районі.

За словами глави Луганської ОВА, в селищі Лотикове знаходилася ремонтна база окупантів, і "камені з неба" знищили близько 100 одиниць техніки і близько 50 окупантів.

"Щось у них постійно або бавовна, або каміння з неба. Про Лисичанськ ми вже говорили - там необачне куріння якесь було. А нещодавно у них ще в Слов'яносербському районі в селищі Лотикове камені з неба прилетіли досить потужно", - додав Гайдай.

Раніше повідомлялося про те, що на південному напрямку прогриміли нові вибухи в районах місць дислокації російських окупантів.

У місцевих Telegram-каналах поширюється інформація про нанесення ударів по Новій Каховці, Чкалову, Чаплинці, Новотроїцькому в Херсонській області.

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