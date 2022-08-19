УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Під Алчевськом потужним вибухом рознесло базу РФ: знищено 50 окупантів

19 серпня 2022, 17:53

У селищі Лотикове знаходилася ремонтна база окупантів, в результаті вибуху знищено близько 100 одиниць техніки.

На півдні ЗСУ знищили чотири військові склади
На Донбасі знищено базу окупантів / Фото УНІАН

В Луганської області знищено базу російських окупантів, серед загарбників - десятки загиблих.

Як розповів в Facebook голова Луганської військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай, базу окупантів знищили у Слов'яносербському районі.

За словами глави Луганської ОВА, в селищі Лотикове знаходилася ремонтна база окупантів, і "камені з неба" знищили близько 100 одиниць техніки і близько 50 окупантів.

"Щось у них постійно або бавовна, або каміння з неба. Про Лисичанськ ми вже говорили - там необачне куріння якесь було. А нещодавно у них ще в Слов'яносербському районі в селищі Лотикове камені з неба прилетіли досить потужно", - додав Гайдай.

Раніше повідомлялося про те, що на південному напрямку прогриміли нові вибухи в районах місць дислокації російських окупантів.

У місцевих Telegram-каналах поширюється інформація про нанесення ударів по Новій Каховці, Чкалову, Чаплинці, Новотроїцькому в Херсонській області.

Дивіться онлайн новини Донбасу

Читайте ще:

Алчевск Сергій Гайдай вибух війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

18:04

Військові об'єкти Росії у Бєлгороді – законні цілі для України –західна розвідка

17:53

Під Алчевськом потужним вибухом рознесло базу РФ: знищено 50 окупантівВідео

17:27

Колона окупантів не доїхала до Запоріжжя: спрацювали партизани з МаріуполяВідео

17:12

Крим - це Україна, на порядку денному демілітаризація та звільнення півострова - ДаніловВідео

17:08

Україну труситиме: астролог назвала 4 дати, коли відбуватиметься справжнє пеклоВідео

Реклама
17:07

Дозволено виїзд за кордон деяким чоловікам призовного віку: названо умовиВідео

16:51

Агресори влаштують у Маріуполі судилище над полоненими у стилі Нюрнберзького трибуналу - розвідка

16:38

"Відразу заявлять про свою незалежність": Соскін розповів, як розпадатиметься РосіяВідео

16:32

Вибухи в Криму: 50% бойових літаків ЧФ Росії виведено з ладу - ReutersВідео

16:27

Після тривожних чуток про здоров'я Заворотнюк її дочка почала роздавати одяг з дому чужим людям

16:09

Захоплення Києва вже неможливе: експерт пояснив чомуВідео

16:08

Прикмети на 20 серпня: які 2 речі категорично заборонено робити, щоб не впустити бідиВідео

16:01

Лукашенко видав маячню, що замість України "воює НАТО" і зробив цинічну заяву про бомбардуванняВідео

15:57

Якщо Путін піде на ескалацію, армія України наступатиме на Білорусь та міста РФ – СоскінВідео

15:47

Тарзан перервав мовчання після приниження від матері Корольової

15:46

Найсмачніший салат на зиму: чумова закуска та дуже простий рецептВідео

15:42

Він просто камінь з очима: путінський холуй Машков накинувся на Шварценеггера

15:31

700 військових РФ з бригади "бучанських катів" намагаються втекти з фронту – ЗМІВідео

15:14

"Бойові кролики риють тунелі до Білорусі": на Волині тероборонці відкрили господарство на позиціях

15:14

Перед сном люди кладуть мило під подушку: навіщо вони так роблять

Реклама
14:52

Бій Усик - Джошуа: український боксер поставив 70 тис. доларів проти УсикаВідео

14:44

"Нагадує залежність від наркотиків": Кулеба розніс заклик до ФРН про запуск Північного потоку-2Відео

14:37

Радіація може накрити Кубань: експерт розповіла про наслідки теракту на ЗАЕС

14:35

Путін не провів чистки в ФСБ, попри низку невдач в Україні - Washington Post

14:19

"Соромно в очі подивитися?": українці вітчихвостили Кіркорова в МонакоВідео

14:07

Втретє не поїде: ЗСУ ліквідували сержанта з РФ, який повернувся на фронт після серйозного пораненняВідео

13:59

"Лідери" - Медведчук та Янукович: ФСБ готувала два "уряди" у випадку захоплення Києва – ЗМІВідео

13:47

"А хто тут клоун?": Гіркін, який ненавидить Зеленського, порівняв його з ПутінимВідео

13:20

Ердоган запропонував Зеленському провести його зустріч з Путіним

13:17

Окупанти готують другу "Оленівку" під час "судилища" над полоненими в Маріуполі - розвідка

13:14

Переговори з Кремлем, як гра в "російську рулетку": "фінал буде фатальним для всіх" - ПодолякВідео

13:13

"Ракета потрапила прямо в його кімнату": росіяни вбили 11-річного хлопчика в ХарковіВідео

13:00

Гороскоп на завтра 20 серпня 2022: Ракам - хороші новини, Терезам - несподівані сюрпризи, Рибам - грошіВідео

12:52

У Кремлі не виключають "жест доброї волі": ЗМІ з'ясували, які у РФ є варіанти закінчити війну

12:50

Якщо окупанти наступатимуть на Запоріжжя та Кривий Ріг, то ЗСУ підуть на Білгород і Курськ - СоскінВідео

12:43

Поглумилися над нею і задули піною: зірка "Ліквідації" придумала фейк про ЗСУ і дівчинку

12:34

"За місяць буде знищуватися будь-яке угруповання РФ": Соскін озвучив сценарій звільнення КримуВідео

12:13

Журналісти знайшли докази, як мільйонна ботоферма працювала на Порошенка і його " Євросолідарність"

12:05

"Орки не будуть цілитися в жінок і дітей": виконавець ролі Саурона підтримав українцівВідео

12:03

"Позорище": Волочкова заявилася до нотаріуса в трусах

Реклама
12:02

З днем народження дівчині – прикольні картинки і листівки, душевні привітання іменинниці

11:35

Якщо віддасть Крим, то його режим піде крахом: експерт пояснив, чому Путін вчепився в півострівВідео

11:14

Окупанти готуються до теракту на Запорізькій АЕС: він може статися вже сьогодні - розвідкаВідео

11:01

Пенсіонер, який знищив під Черніговом російський Су-34, отримав медаль від прикордонниківВідео

10:46

"Алло, це Діма": полонений фотограф з Азовсталі вийшов на зв'язок з ріднимиВідео

10:32

Танки горіли разом з екіпажем: захисники України за допомогою "Стугни" яскраво розправилися з окупантамиВідео

10:26

У Мелітополі підірвали електроопору, необхідну для підключення ЗАЕС до енергосистеми РФ - ЗМІ

10:05

Jerry Heil і Леся Нікітюк записали пісню-знущання над росіянами, що біжать з КримуВідео

09:51

Окупанти в паніці: українські льотчики знищили танки, склад і понад 7 десятків окупантівВідео

09:44

Преображення Господнє 2022 - привітання і душевні картинки до свята

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини Одеси
Гороскоп
Гороскоп на тижденьГороскоп тароГороскоп на серпеньГороскоп на сьогодніГороскоп на завтра
Персони
Олег ЖдановВолодимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк Фейгін
Синоптик
Прогноз погодиПогода на два тижніПогода на серпеньПогода осіньМагнітна буря
Свята
Вихідні у вересніМаковія 2022День НезалежностіЯблучний Спас
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти