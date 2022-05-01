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ЗСУ здатні знищити Кримський міст, але є важливий нюанс - експерт

1 травня 2022, 01:30

Заяви про удар по важливому стратегічному об'єкті окупантом поки що є хайпом, вважає Валентин Бадрак

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ЗСУ здатні знищити Кримський міст, але є важливий нюанс-експерт

Розмови про можливий удар ЗСУ по Кримському мосту йдуть вже не перший тиждень. Багато експертів впевнені, що такий варіант цілком реальний.

Письменник, військовий експерт, директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Валентин Бадрак в чаті на Главреді вказав на головний нюанс в цьому питанні.

"Поки що це хайп, так що предметно про це говорити рано. У певних умовах такий сценарій можливий. Для цього потрібен або терміновий розвиток дивізіонів "Нептунів" (близько трьох дивізіонів – таку кількість можна зробити на рік), або потужна кількість ракет від західних партнерів", - пояснив експерт.

Тому, вважає Бадрак, ще рано говорити про реалізацію сценарію знищення такого важливого для окупантів Кримського мосту.

читайте також"Крейсер" Москва "цьому свідок": Гіркін впевнений, що Кримський міст приречений на знищення"Але поки не помітно, щоб наші партнери були готові надавати нам такі ракети як, наприклад, NSM (Naval Strike Missile) або Harpoon. Тому знищення Кримського моста буде можливо тільки тоді, коли у нас будуть вище названі ракети, щоб три дивізіони "Нептунів".

Нагадаємо, раніше секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данилов заявив, що Збройні Сили України, як тільки у них буде така можливість, завдадуть удару по Кримському мосту в захопленому Криму.

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війна в Україні Валентин Бадрак Кримський міст
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