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ЗСУ вгатили по окупантах в Кремінній: позицію загарбників "здав" чиновник РФ

Альона Вороніна
20 листопада 2023, 14:23
Російський чиновник так хвалився у соцмережах привезеною окупантам "гуманітаркою", що навіть не помітив, як "здав" позицію армії РФ.
Удар ВСУ по позициях оккупантов в Кременной
Українські військові потужно вдарили по позиції окупантів в Кремінній, позицію окупантів "здав" чиновник РФ/ колаж: Главред, фото: скрін, Telegram Лежнєв

Українські військові вдарили по позиції російських окупантів у Кремінній на Луганщині після того, як радник губернатора Орловської області країни-агресорки Росії Сергій Лежнєв опублікував фото і відео з цієї позиції.

Російський чиновник зробив у соцмережах пост про те, як розвантажується "гуманітарка", привезена для окупантів. При цьому він з усіх ракурсів показав "традиційне місце", де зазвичай російські загарбники розвантажують такі вантажі. Про це повідомляють російські Telegram-канали.

Лежнєв опублікував свій пост 14 листопада. У публікації він зазначив, що "чує багато слів подяки від російських солдатів на свою адресу", і при цьому він зняв місце "розвантаження" з усіх ракурсів.

Уже наступного дня російський чиновник прозвітував у соцмережах про обстріл.

"Славу Богу, що приліт був за 10 метрів, всі живі та здорові. Якби ми поставили машину як завжди, тоді точно було б інакше", – сказав радник російського губернатора.

Також російський чиновник опублікував відео, у якому показав місце "прильоту" і вантажівки окупантів, які швидко тікали з позиції.

Дивіться відео, як окупанти тікали з позиції після "прильоту":

Війна в Україні

Президент Володимир Зеленський розповів про стан війни в Україні. Зеленський під час зустрічі з генеральним директором Fox Corporation Лакланом Мердоком та журналістами заявив, що український народ продовжує боротися проти Росії, але все завершиться не так швидко.

Нагадаємо, офіцер ЗСУ прокоментував інформацію ЗМІ про нібито прорив окупантами оборони Авдіївки. ЗМІ повідомили, що російські окупанти прорвалися через передню лінію оборони в Авдіївці. Водночас, представники 59-ої ОМБр спростовують цю інформацію.

Також раніше повідомлялося, що результат удару ЗСУ може бути вражаючим. Успіх України на лівому березі Херсонської області може стати найважливішим досягненням ЗСУ за останні кілька місяців – вказує оглядач BILD.

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війна в Україні Кременная вторгнення Росії новини Донбасу
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