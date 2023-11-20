'Завершиться все не так швидко': Зеленський розповів про війну в Україні

Президент також розповів про ситуацію на полі бою та рішучість українського народу у боротьбі проти окупантів.

https://glavred.net/ukraine/zavershitsya-vse-ne-tak-shvidko-zelenskiy-rozpoviv-pro-viynu-v-ukrajini-10518355.html Посилання скопійоване

Зеленський розповів про війну в Україні / колаж: Главред, фото: ОПУ, Командування Об'єднаних Сил ЗСУ

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з генеральним директором Fox Corporation Лакланом Мердоком та журналістами заявив, що український народ продовжує боротися проти Росії, але все завершиться не так швидко.

"Люди чомусь ставляться до цього, як до кіно, та очікують, що в подіях не буде довгих пауз, що картинка перед очима завжди змінюватиметься, щодня будуть якісь сюрпризи. Але для нас, для наших воїнів це не кіно. Це - наші життя. Це щоденна важка праця. І завершиться все не так швидко, як нам би хотілося, але ми не маємо права опускати рук і не зробимо цього", - сказав Зеленський.

Президент також розповів про ситуацію на полі бою, високу мотивацію та рішучість українського народу й віру в перемогу. Також вні відзначив важливість збереження уваги світу до наших зусиль у боротьбі за свободу та свою державу.

відео дня

Нагадаємо, що Володимир Зеленський розкрив "довгий план" РФ. У Молдові росіяни "починають розхитувати ситуацію" й зацікавлені у "знесенні" проєвропейської чинної влади.

Зеленський відреагував на просування ЗСУ на Херсонщині. Президент опублікував фото переправи через річку і подякував бійцям за те, що повертають Україні свободу і справедливість.

Більше цікавих новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.