Почали несподіваний наступ: результат удару ЗСУ може бути вражаючим - ЗМІ

Успіх України на лівому березі Херсонської області може стати найважливішим досягненням ЗСУ за останні кілька місяців - вказує оглядач BILD.

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Цей наступ може стати найважливішим досягненням ЗСУ за останні кілька місяців / Колаж Главред, фото: Командування об'єднаних сил ЗСУ

Україна почала раптовий наступ на російські позиції - військовий оглядач Юліан Рьопке прокоментував остканні успіхи Сил оборони України на Херсонщині. Про це йдеться в матеріалі BILD.

У матеріалі вказується на те, що представники української армії заявляють, що ЗСУ вдалося відкинути російські війська на лівому березі Дніпра на кілька кілометрів. Початкові оцінки варіювалися від трьох до восьми кілометрів - про це напередодні повідомила речник Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк.

За її словами, українське командування оцінює кількість російських військових у цьому районі в кілька десятків тисяч.

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"Противник продовжує вести артилерійський вогонь по правому березі. На нас чекає ще багато роботи", - заявила Гуменюк.

Оглядач BILD Юліан Рьопке зазначає, що широкий Дніпро вже рік служить лінією фронту і відокремлює українських військових від російських на півдні. Правий берег контролюють ЗСУ, тоді як росіяни утримують протилежний лівий берег.

Він додає, що хоча українські військові повідомляють про "успішний прорив" на лівому березі, російське командування повідомляє про серйозні втрати, які, за їхніми словами, несуть ЗСУ, утримуючи свої позиції на плацдармі.

"Якщо свіжі звіти від українських військових будуть підтверджені, це стане найважливішим досягненням ЗСУ за останні кілька місяців. Контрнаступ, який почався ще у червні, досі розвивався повільно і результатом його було звільнення лише кількох невеликих сіл на південному та східному напрямку", резюмує військовий оглядач.

Наступ ЗСУ на лівому березі Херсонщини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, воїни ЗСУ знищили Російський ТОС - 1А "Сонцепік"на Лівобережжі Херсонщини.

17 листопада президент держави Володимир Зеленський відреагував на переміщення ЗСУ на лівобережжі Дніпра.

Як повідомили в офіційному звіті Морської піхоти України у Facebook, військові морської піхоти Збройних сил України успішно утримують кілька плацдармів на лівому березі річки Дніпро в Херсонській області.

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