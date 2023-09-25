ЗСУ світить потужний прорив: аналітики назвали ймовірний час і напрямок

Російські окупаційні війська не мають достатніх сил, розгорнутих на Запоріжжі.

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ЗСУ йдуть вперед на півдні / Колаж: Главред, фото: командування Об'єднаних Сил ЗС України, 22 окрема механізована бригада

Окупанти РФ не мають у своєму розпорядженні необхідних резервів і бойової потужності для підтримки своєї оборони в західній частині Запорізької області, що може сприяти прориву Збройних сил України.

При цьому українські захисники збережуть достатню бойову міць, щоб продовжувати наступ після виснаження бойової потужності Росії, йдеться в новому звіті американського Інституту вивчення війни.

Крім того, оборонні лінії РФ в глибині не так сильно заміновані і не так добре підготовлені, як зміцнення, які українські сили вже прорвали, наголошується в матеріалі.

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"ISW продовжує вважати, що російські збройні сили не мають достатніх сил, розгорнутих в західній Запорізькій області, щоб повністю укомплектувати її ешелоновану оборону, і що українські сили повинні мати можливість діяти через російські польові укріплення швидше, якщо вони не будуть належним чином укомплектовані. Операції України в Бахмуті утримували російські війська на сході України і далеко від південного фронту, а також допомогли запобігти створенню стратегічного резерву", - пишуть аналітики.

Разом з тим наголошується, що поки неясно, чи є в українських сил достатньо резервних сил і бойової потужності, щоб продовжувати проводити наступальні операції на півдні до тих пір, поки російська оборона не буде прорвана, щоб ефективно використовувати оперативний прорив. Також залишається неясним, наскільки заміновані і добре підготовлені російські позиції на південь від поточного району бойових дій.

"Український контрнаступ знаходиться в надзвичайно динамічній фазі, і ISW не готове дати який-небудь впевнений прогноз розвитку подій", - пишуть аналітики.

У той же час підкреслюється, що контрнаступ України продовжиться ймовірно до зими 2023 року і до весни 2024 року: "Україні не обов'язково здійснювати раптове і різке глибоке проникнення, щоб домогтися успіху".

Контрнаступ ЗСУ

Раніше повідомлялося, що атаки ЗСУ на різних напрямках не дають росіянам формувати нові сили. Контрнаступальні дії ЗСУ в районі Бахмута і на півдні країни не дають російським загарбникам сформувати додаткові сили.

Військовий експерт Петро Черник спрогнозував, що ЗСУ розірвуть оборону РФ і прорвуться до Азова. Після того як ЗСУ розтрощать Південний плацдарм, вони зможуть перерізати сухопутний коридор до Криму, вважає Черник.

Нагадаємо, аналітики Американського Інституту вивчення війни відзначали, що ЗСУ просунулися поблизу Вербового на Запоріжжі, а також знову висадилися на Лівому березі Дніпра на Херсонщині.

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