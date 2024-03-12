ЗСУ змогли кардинально змінити ситуацію на фронті: Братчук розповів про успіх

Спікер УДА "Південь" наголошує, що інтенсивність російського наступу зменшилась через активну роботу артилерії Сил оборони України.

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Братчук назвав головний успіх ЗСУ на фронті / Колаж Главред, фото: Міноборони РФ, Командування Об'єднаних Сил ЗС України

Ситуація на фронті російсько-української війни значно змінилась, однак говорити про повну зупинку російського наступу поки зарано. Про це в ефірі телеканалу FREEDOM повідомив речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук, відзначивши, що українським військовим вдалось зупинити інтенсивність просування російських окупаційних військ.

"Сьогодні ситуація на фронті вирівнюється. Сьогодні ситуація справді не є такою критичною, як була ще, припустімо, кілька тижнів тому. Хоча на деяких локаціях ворог намагається просуватися, і є певні тактичні успіхи", — коментує гість ефіру.

Він наголосив, що влітку 2023 року росіяни спробували висміювати навіть переміщення української армії на невеликі відстані — 300, 400, 500 метрів, тоді як зараз вони намагаються подати просування на 50 метрів як значну перемогу. Також він зауважив, що говорити про те, що російські окупанти "взяли" той чи інший населений пункт, не можна, бо насправді йдеться про знищення, коли окупанти руйнують українські міста та села.

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"Ми говоримо, наприклад, на Авдіївському напрямку про Тоненьке, про Орлівку — це ті населені пункти, від яких фактично залишилися самі назви. Лише так може воювати Росія. Тільки так Росія намагається просуватись уперед", — констатував Братчук.

Спікер Української добровольчої армії "Південь" пов'язує відносну стабілізацію ситуації на фронті з поверненням на поле бою артилерії із відповідним постачанням снарядів.

Братчук підкреслив, що мужність та мотивація українських бійців безмежні, і прикладів їхньої здатності утримувати фронт у таких умовах можна знайти дуже мало в історії.

"Ситуація важка на всіх напрямках. Але є ті заходи, що проводяться Збройними силами України, і вони дозволяють у будь-якому разі нам із надією дивитися у найближче майбутнє та не сумніватися у нашій перемозі. Це точно. Росія втрачає своїх людей у промислових масштабах", — сказав Сергій Братчук.

Бої за Авдіївку та вихід ЗСУ Місто Авдіївка в Донецькій області називають "воротами" в окупований Росією Донецьк. Контроль ЗСУ над Авдіївкою не дозволяв окупантам використовувати Донецьк як транспортний вузол. Крім того, Авдіївка стоїть на шляху від Донецька на Костянтинівку, Краматорськ і Слов'янськ. Бої за Авдіївку почалися в лютому 2022 року. Восени 2023-го окупанти з новою силою почали атакувати місто - йшли запеклі бої. Вночі 17 лютого 2024 року головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив про виведення українських підрозділів з Авдіївки. Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський пізніше заявив, що українські військові "відповідно до отриманого розпорядження, вийшли з Авдіївки на заздалегідь підготовлені позиції". Очевидно, що Росія скористалася моментом законодавчої невизначеності щодо подальшої допомоги Україні з боку США. Ситуацію погіршувало і значне скорочення боєприпасів у ЗСУ, щоб відбивати атаки ворога. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба переконаний, що якби не дефіцит боєприпасів, українські сили могли б і далі тримати оборону Авдіївки, яку РФ не могла захопити за безперервні чотиримісячні штурми. При цьому російські окупанти, хоч і захопили місто, але зазнали важких втрат. Бригадний генерал Тарнавський заявив, що протягом чотирьох місяців боїв за Авдіївку армія РФ втратила понад 47 тисяч своїх солдатів.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред,військовий експерт Олександр Коваленко прогнозує, що після окупації Авдіївки, російські окупаційні війська сконцентрують основні зусилання для захоплення міст Часів Яр у Донецькій області та Куп'янська у Харківській області.

Початкові плани Росії зазнали невдачі, а її окупаційна армія понесла великі втрати. Однак час починає сприяти Росії, і, ймовірно, кремлівський диктатор Володимир Путін вважає, що його загальна стратегія у війні працює. Про це свідчить оприлюднена доповідь розвідувальної спільноти США.

Російські окупанти можуть зруйнувати багато великих міст, подібно тому, що трапилося у Авдіївці. Такий сценарій може реалізуватися вже у 2024 році, якщо США не приймуть рішення про надання великого пакету військової допомоги Україні. Про це заявив директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс на слуханнях у спеціальному комітеті з розвідки Сенату США.

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