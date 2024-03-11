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"Буде багато Авдіївок у 2024 році": директор ЦРУ жорстко звернувся до США

Ангеліна Підвисоцька
11 березня 2024, 23:54
Вільям Бернс закликає США ухвалити рішення про допомогу Україні, щоб не допустити значних територіальних втрат.
ВСУ, Бернс
Без допомоги США Україна може втратити території / Колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, УНІАН

Російські окупанти можуть знищити багато великих міст, як це сталося у Авдіївці. Такий сценарій може розвинутись вже у 2024 році, якщо США не ухвалять рішення про великий пакет військової допомоги Україні. Про це заявив директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс на слуханнях у спеціальному комітеті з розвідки американського Сенату.

Відсутність допомоги від США може призвести до значних територіальних втрат, каже Бернс.

"Думаю, що без додаткової допомоги у 2024 році ми побачимо ще більше Авдіївок в Україні. І це, як мені здається, було б величезною історичною помилкою для Сполучених Штатів", - підкреслив директор ЦРУ.

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Водночас він додав, що з додатковою допомогою українські військові зможуть утримувати свої позиції на лінії фронту до кінця 2024 року і на початку наступного. Це дозволить "вести переговори із сильніших позицій".

Бої за Авдіївку та вихід ЗСУ

Місто Авдіївка в Донецькій області називають "воротами" в окупований Росією Донецьк. Контроль ЗСУ над Авдіївкою не дозволяв окупантам використовувати Донецьк як транспортний вузол. Крім того, Авдіївка стоїть на шляху від Донецька на Костянтинівку, Краматорськ і Слов'янськ.

Бої за Авдіївку почалися в лютому 2022 року. Восени 2023-го окупанти з новою силою почали атакувати місто - йшли запеклі бої.

Вночі 17 лютого 2024 року головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив про виведення українських підрозділів з Авдіївки.

Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський пізніше заявив, що українські військові "відповідно до отриманого розпорядження, вийшли з Авдіївки на заздалегідь підготовлені позиції".

Очевидно, що Росія скористалася моментом законодавчої невизначеності щодо подальшої допомоги Україні з боку США. Ситуацію погіршувало і значне скорочення боєприпасів у ЗСУ, щоб відбивати атаки ворога.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба переконаний, що якби не дефіцит боєприпасів, українські сили могли б і далі тримати оборону Авдіївки, яку РФ не могла захопити за безперервні чотиримісячні штурми.

При цьому російські окупанти, хоч і захопили місто, але зазнали важких втрат. Бригадний генерал Тарнавський заявив, що протягом чотирьох місяців боїв за Авдіївку армія РФ втратила понад 47 тисяч своїх солдатів.

Ситуація навколо Авдіївки

Раніше повідомлялося про те, що Авдіївка - нова лінія оборони. На Ставці обговорили ситуацію на фронті та про нові лінії оборони, де здійснюються укріплення рубежів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що РФ перекидає війська з Авдіївки. Росіяни весь рік готували сили, резерви, техніку і зброю до наступу, розповів заступник командира 3 ОШБр.

Як повідомляв Главред, у Пентагоні вважають відхід українських сил з Авдіївки стратегічним рішенням. Заступник спікера Пентагону Сабріна Сінгх пояснила, що захисників України вивели для збереження артилерії і снарядів, адже їх критично не вистачає без допомоги США.

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