РФ не зможе обороняти рубежі: Жданов назвав два сценарії розвитку війни в Україні

Жданов назвав два сценарії розвитку війни в Україні / Генштаб ЗСУ, Главред

Росія може збільшити свої резерви раніше, ніж Україна отримає достатню кількість зброї. Це є найгіршим сценарієм розвитку війни на найближчі місяць-півтора. Про це заявив військовий експерт Олег Жданов, повідомляє ТСН.uа.

"Таким чином посилить свій наступальний потенціал і буде продовжувати наступ на сході України. А ми будемо чекати тієї зброї, яку нам пообіцяли наші партнери. Це найгірший сценарій, якщо Росія нас випередить", — підкреслив Жданов.

Однак не варто відразу чекати гіршого, адже Україна може зіграти на випередження. Хорошим сценарієм буде, якщо Україна отримає раніше іноземну зброю.

"Тоді ми будемо нарощувати нашу оборонну здатність, завдаючи розгром російської армії, змушуючи їх переходити до "глухої" оборони, завдавати їм вогняної поразки. Таким чином ми зможемо на другу половину серпня вийти на неспроможність Росії отримувати оборону рубежів, які вони займають на сьогоднішній день", — додав Жданов.

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Колишній заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб, колишній голова Луганської ВЦА Георгій Тука заявив, їли Росії гіпотетично вдасться захопити ті кілька населених пунктів Донбасу, які ще залишаються під контролем України, то окупанти на цьому не зупиняться.

За його словами, Росія може використати факт взяття під повний контроль Донеччини та Луганщини для початку переговорів та оперативної паузи.

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