Російські терористи розтріляли машини з дітьми на Харківщині: свідчення очевидця

Окупанти розстрілюють машини з дітьми / Facebook

Російські терористи безжально знищують мирних українців. Вони стріляють у спину жінкам і дітям, а також підривають і розстрілюють з танків людей похилого віку та інвалідів.

Житель села Гусарівка Харківської області розповів, як російські військові розстрілювали людей, які на своїх автомобілях намагалися виїхати з обложених територій. Більше того, тепер окупанти не дозволяють навіть забрати трупи, пише Obozrevatel.

І це незважаючи на те, що машини їхали з білими прапорами і написами "діти".

читайте такожПолонені строковики РФ назвали Путіна брехуном"Неподалік від села стоїть пост російських військових. Раніше люди відносно спокійно його проїжджали і їхали далі. Цього разу їхали три машини, у кожної був білий прапор. У кожній були діти. Я знаю, що в першому автомобілі їхали троє дітей і дві жінки, у другому двоє дітей було і дорослі. А в третій була одна дитина, чоловік з дружиною і їх родич", – розповів очевидець.

читайте такожПутін розуміє, що програв, і може заморозити конфлікт-генерал-майор СБУЗа його словами, окупанти прекрасно бачили, що в машинах їхали діти.

"Перевірили і пропустили. Їх ще запитували, чи проїдуть вони далі. Ті толком нічого не сказали. Але зазвичай люди проїжджали спокійно. Автомобілі рушили, і метрів через 300 їх обстріляли. Стріляли з гранатомета і кулемета. У машин вилетіли шибки, кулі пробивали обшивку. Але водії дали по газах і двом автомобілям вдалося піти. А ось в третьому авто вони вбили всіх, живий залишився тільки чоловік. Йому пощастило в тому плані, що він вилетів з машини, його контузило і багато годин він пролежав десь там осторонь. Потім прийшов до тями подзвонив родичам", - додав очевидець.

Нагадаємо, президент Російська Федерація Володимир Путін вже усвідомив, що йому не під силу виграти війну в Україні. Тому не виключено, що він спробує заморозити конфлікт, спробувавши "прорубати" сухопутний коридор в окупований Крим.

Читайте також: