ЗСУ перейшли в наступ: в ОП розповіли про просування на двох напрямках

ЗСУ наступають на тактичному рівні, який з часом переросте в оперативний успіх.
Радник глави ОП України Олексій Арестович прокоментував ситуацію на фронті під Харковом та поблизу Херсона.
Як підкреслив він в ефірі національного телемарафону, в результаті ЗСУ можуть отримати оперативний успіх.
За словами Арестовича, ЗСУ вже наступають на тактичному рівні, який з часом переросте в оперативний успіх.
"Дещо просунулися наші війська на Харківському та Херсонському напрямках, як ми бачимо з повідомлень Генштабу. Там ми маємо тактичний успіх. За певних умов він може перерости в оперативний", - сказав Арестович.
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Війна в Україні
В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.
Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.
Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.
Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.
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