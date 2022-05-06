Монстр-вбивця: бійці ЗСУ трощать рашистів гібридною технікою

ВСУ знищують окупантів / Скріншот

У війні проти російських окупантів Збройні сили України використовують гібридну військову техніку.

Зокрема, бійці ЗСУ комбінують бойові частини військової техніки для нанесення максимальної шкоди ворогу. Відповідні кадри публікують в Мережі.

Зазначимо, що бійці одного з підрозділів ЗСУ використовували імпровізовану реактивну систему залпового вогню. При цьому на шасі МТ-ЛБ було встановлено два блоки для запуску некерованих авіаційних ракет типу С-8.

Звернемо увагу, що в коментарях користувачі підкреслили, що подібну практику використовували бійці в ході громадянської війни після розпаду Югославії.

Війна в Україні

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

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