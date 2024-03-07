Контрудар під Авдіївкою: ЗСУ повернули контроль над Тоненьким - Bild

Експерт з аналізу відкритих даних наголошує, що українскі військові продовжують утримувати оборону на Авдївському напрямку і мають локальні успіхи.

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ЗСУ вибили окупантів із села біля Авдіївки / Колаж Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, deepstatelivemap

Збройні сили України вибили російських окупантів із населеного пункту Тоненьке, що знаходиться на захід від Авдіївки. Про це повідомив експерт BILD з аналізу відкритих даних Юліан Рьопке, посилаючись на відеозаписи з місця бою.

Раніше він повідомляв, що українські сили тримають оборону на лінії Бердичі - Семенівка - Орлівка - Тоненьке на західніше Авдіївки.

Про інтенсивні бої на цьому напрямку розповідав і засновник Conflict Intelligence Team, Руслан Левієв. Тепер, за даними Рьопке, українські оборонці вдалося повернути під свій контроль позиції в населеному пункті Тоненьке.

відео дня

"Українська армія повернула повний контроль над Тоненьким на захід від Авдіївки. Росіяни обстрілюють село з РСЗВ", - пише Рьопке.

Ситуація на Авдіївському напрямку / Карта: understandingwar

Бої за Авдіївку та вихід ЗСУ Місто Авдіївка в Донецькій області називають "воротами" в окупований Росією Донецьк. Контроль ЗСУ над Авдіївкою не дозволяв окупантам використовувати Донецьк як транспортний вузол. Крім того, Авдіївка стоїть на шляху від Донецька на Костянтинівку, Краматорськ і Слов'янськ. Бої за Авдіївку почалися в лютому 2022 року. Восени 2023-го окупанти з новою силою почали атакувати місто - йшли запеклі бої. Вночі 17 лютого 2024 року головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив про виведення українських підрозділів з Авдіївки. Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський пізніше заявив, що українські військові "відповідно до отриманого розпорядження, вийшли з Авдіївки на заздалегідь підготовлені позиції". Очевидно, що Росія скористалася моментом законодавчої невизначеності щодо подальшої допомоги Україні з боку США. Ситуацію погіршувало і значне скорочення боєприпасів у ЗСУ, щоб відбивати атаки ворога. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба переконаний, що якби не дефіцит боєприпасів, українські сили могли б і далі тримати оборону Авдіївки, яку РФ не могла захопити за безперервні чотиримісячні штурми. При цьому російські окупанти, хоч і захопили місто, але зазнали важких втрат. Бригадний генерал Тарнавський заявив, що протягом чотирьох місяців боїв за Авдіївку армія РФ втратила понад 47 тисяч своїх солдатів.

Ситуація на Авдіївському напрямку

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російські війська застрягли в районі Авдіївки і не можуть продовжити наступ. Головні зусилля вони концентрують у районі Новомихайлівки. Про це повідомив спікер ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій.

Він також зазначив, що просування ворога на напрямку Авдіївки станом на вечір 4 березня було зупинено.

Виведення Сил оборони з Авдіївки було "правильним кроком". Захоплення міста є лише початком нової наступальної кампанії російських окупантів. Про це повідомив командир штурмової групи "NC 13" другого штурмового батальйону 3 ОШБр Микола Зінкевич.

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