РФ відтягує війська від Авдіївки і перекидає на новий напрямок - Світан

Російські окупанти намагаються вирівняти лінію фронту по рівню Георгіївка - Вугледар.

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Російські окупанти відтягують війська від Авдіївки / Колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, Міноборони РФ

Українським військовим вдалося стабілізувати ситуацію на Авдіївському напрямку. Російські окупанти почали відводити свої війська від Авдіївки та перекидають їх на інший напрямок. Про це заявив військовий експерт Роман Світан в ефірі 24 каналу.

За його даними, РФ зібрала для штурмів Авдіївки до 40 тисяч окупантів. Нині російське командування перекидає війська у бік Мар'їнки та у напрямку населеного пункту Курахове.

Водночас він додав, що просування окупантів зупинилося в районі Георгіївки, де українські війська тримають оборону. Також ворог намагався просуватись у бік Побєди та до Красногорівки, де їх також було зупинено. Нині там формується лінія фронту.

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Світан акцентує на тому, що у ворога ще є наступальний потенціал і окупанти будуть намагатися вирівняти лінію фронту по рівню Георгіївка - Вугледар.

Де знаходиться Курахове Місто Курахове розташоване за 18 кілометрів від зруйнованої росіянами Мар'їнки. Російська армія обстрілює громаду майже щодня. Попри щоденну і обов'язкову евакуацію в Курахівській громаді станом на липень 2023 року проживало 18 тисяч людей.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, що представник Легіону Свободи повідомив, що РФ проривається на півдні, ситуація різко загострилася. На Запорізькому напрямку ворог постійно накриває вогнем всю лінію фронту, використовуючи бронетехніку для підтримки своїх штурмових груп.

Боєць ЗСУ Іван Тимочко розповів про ситуацію під Авдіївкою. Військовослужбовець вважає, що важливо утримувати Авдіївський напрямок на тому ж рівні, що й Бахмутський напрямок. Наразі тривають важкі бої.

Головнокомандувач Олександр Сирський заявив, що ЗСУ планують відбити втрачені позиції відразу на кількох напрямках. Головне завдання ЗСУ полягає в завданні значних втрат російським окупантам в живій силі та техніці.

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