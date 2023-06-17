ЗСУ проломили оборону РФ і просунулися на півдні: знищено п'ять рот окупантів

На південному напрямку знищено та пошкоджено 88 одиниць військової техніки противника.

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ЗСУ просунулися вперед на півдні / Колаж Главред, фото Генштаб ЗСУ

На Таврійському напрямку активна робота сил оборони триває, повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

При цьому є успіхи і просування українських захисників, написав він у Telegram-каналі.

"Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби виконали 1794 вогневих завдань. За останню добу втрати ворога вбитими і пораненими склали більше п'яти рот", — написав він.

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Крім того, за даними Тарнавського, знищено та пошкоджено 88 одиниць військової техніки противника. Зокрема вертоліт Ка-52, 11 танків, 20 одиниць БМП, 2 БТР, 3 гаубиці 2А65 "Мста-С", гаубиця 2А65 "Мста-Б", БпЛА "Zala", БпЛА "Shahed-136", БпЛА "Орлан-10", БМ - 21 "Град", РЕБ "Житель", 4 САУ "Акація", САУ "Гвоздика", система залпового вогню "Солнцепек".

"Також було знищено 5 місць зберігання боєприпасів противника", — додав Тарнавський.

Дивіться відео про просування ЗСУ на півдні:

ЗСУ просунулися на півдні / скріншот

Просування ВСУ на півдні

Раніше на Таврійському напрямку сталося 36 бойових зіткнень за добу, втрати ворога вбитими та пораненими більше чотирьох рот, також знищено та пошкоджено 53 одиниці військової техніки противника

Нагадаємо, аналітики Інституту вивчення війни (ISW) припускали, що Сили оборони України висадилися на Лівому березі Херсонської області. За їх словами, захисники України зайняли позиції, але незрозуміло, в якому масштабі і з якою метою.

Представник Оперативного командування Південь Наталія Гуменюк заявила, що перетин Дніпра - дуже складна робота. В умовах проведення ЗСУ військових операцій слід дотримуватися тиші. Хороші новини будуть, але треба дочекатися, коли з'явиться можливість озвучувати подібну інформацію.

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