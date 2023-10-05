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РФ зібралася воювати до 2025 року: експерт пояснив, на що розраховує агресор

Андрій Ганчук
5 жовтня 2023, 17:20 оновлено 5 жовтня, 17:26
Західний світ може скоротити допомогу Україні, проте санкції щодо країни-окупанта Росіїйської Федерації будуть зберігатися, вважає Віталій Кулик.
Кулик, розпад РФ
У Шойгу достатньо оптимістичний погляд на терміни закінчення війни - Кулик / Колаж Главред, depositphotos.com

Заява міністра оборони окупантів Росії Сергія Шойгу про те, що Москва зібралася воювати проти України до 2025 року обумовлені надією Кремля на зміну влади в країнах Заходу. Однак якщо західний світ і може скоротити військову або фінансову допомогу Києву, то санкції щодо РФ скасовувати не будуть. Про це заявив директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик.

В інтерв'ю Главреду він розповів про те, що Росія, ймовірно, сподівається, що до 2025 року в країнах Заходу зміниться влада. Але надії Москви марні, оскільки санкції не скасують.

"Можливо, вони так собі і планують, що відбудеться зміна режимів, до влади на Заході прийдуть більш поступливі політичні сили, зміниться характер глобального протистояння, Росії відновить та наростить потужності військово-промислового комплексу, у них не буде голоду снарядного голоду тощо. Але усі спроби зробити це за півтора роки у РФ ні до чого не призвели – повноцінного імпортозаміщення не відбулося, необхідних мікросхем власного виробництва для ракет та для дронів у них немає, тож вони завезені з третіх країн. Незважаючи на дірявість санкційних режимів, вони будуть зберігатися – країни Заходу не будуть їх переглядати", - вважає Кулик.

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Також він додав, що особливих перспектив у Росії немає – невідомо, що для Москви краще: затяжна війна і подальший розпад або глобальна громадянська війна.

"Захід може скоротити військову чи фінансову допомогу Україні, але санкцій, особливо технологічного характеру, ніхто не скасовуватиме. Ринки, де зараз купуються чіпи для високоточної зброї Росії, також згортаються, як шагренева шкіра. Китай далеко не є її надійним стратегічним партнером, а Глобальний Південь торгується, як останній барига на базарі. Тому нічого доброго для Росії до 2025 року не станеться. Тому у Шойгу достатньо оптимістичний погляд на строки закінчення цієї війни. Крім того, невідомо, що для Росії краще – краще затягувати війну і потім розвалитися, чи розвалитися зараз і не переходити в петлю до кінця, тобто у глобальну громадянську війну. Для нас єдина можлива перемога – це розвал Росії. Інші варіанти неприйнятні, бо все інше не є перемогою або закінченням війни", - підкреслив Віталій Кулик.

Хто такий Віталій Кулик?

Віталій Кулик (22 вересня 1976, Київ) - український політичний експерт, колишній головний консультант Національного Інституту проблем міжнародної безпеки при РНБО. З 1998 року і по сьогодні - директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства.

Війна Росії проти України

Президент Володимир Зеленський заявив, що ЗСУ просуваються на фронті, але є три проблеми. Зокрема, бійцям доводиться долати мінні поля і стикатися з дефіцитом боєприпасів і зенітних засобів. Очікується важка зима.

В Інституті вивчення війни повідомили, що ЗСУ просунулися під Бахмутом. Українські війська досягли просування біля Кліщіївки та Андріївки, які знаходяться недалеко від міста.

Глава пресслужби Східного угруповання військ Ілля Євлаш заявив, що найважчі бої йдуть на Куп'янсько-Лиманському напрямку. Окупанти зосередили там велику кількість військ і військової техніки.

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новини Росії Віталій Кулик війна Росії та України
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