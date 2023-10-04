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Плачевні наслідки для ворога: у ЗСУ повідомили про просування під Бахмутом

4 жовтня 2023, 12:20
Обстановка на Бахмутському напрямку повністю конролюється силами оборони України. Також є гарні новини щодо просування ЗСУ на цьому напрямку.
Бахмут, ВСУ, война
У ЗСУ розповіли про просування на Бахмутському напрямку / Джерело: Колаж Главред, фото: mil.in.ua, depositphotos.com

Російcька армія безуспішно намагається відновити свої позиції в Андріївці та Кліщіївці. В той же час, наші захисники просунулись на відстань від 100 до 400 метрів на Бахмутському напрямку. Про це повідомив начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш.

"Ситуація на цих напрямках дуже динамічна, стабільно-напружена, контрольована нашим командуванням. Противник продовжує свої зусилля, хоче відбити втрачені позиції на цьому напрямку, але безуспішно. За минулий день шість таких бойових зіткнень відбулося з противником. На Бахмутському напрямку 591 раз противник намагався завдавати ударів по наших позиціях зі своєї артилерії, також танків, АГС, СПГ, звичайної стрілецької зброї", — розповів Євлаш в ефірі телеканалу FREEДОМ.

Євлаш також повідомив, що за офіційними даними було ліквідовано 77 російських солдатів.

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"Противник розуміє всю важливість цього флангу і цього напрямку, ключові висоти, які тут розташовані. Тому він намагається зараз усіма силами утримати. Також він продовжує проводити контрнаступальні дії і на північному фланзі поблизу Бахмута, тому що він розуміє, що, якщо втратить і цей фланг, для нього це може обернутися плачевними наслідками. Тому противник зараз максимально агресивний на цьому напрямку, намагається нам протистояти. Але наші захисники йдуть уперед і маємо на різних ділянках фронту на Бахмутському напрямку успіхи, де ми просунулися від 100 до 400 метрів", — поінформував Євлаш.

Ситуація в Бахмуті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш вказав, що в районі залізниці біля Бахмута Донецької області йдуть дуже важкі бої - лоб в лоб. На північному фланзі міста російські окупанти намагаються зупинити наступ ЗСУ.

Також у міністерстві оборони Великої Британії повідомили, що російська армія здатна оборонятися, але не може наступати. Тож усі спроби окупантів повернути звільнені українськими захисниками території під Бахмутом та Оріховим провалилися.

До цього президент України Володимир Зеленський заявив, що українські військові звільнять Бахмут Донецької області та два інших ключових міста від російської окупації.

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ЗСУ Бахмут контрнаступ ЗСУ
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