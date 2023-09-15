Окупантів оточили і знищили: військові розкрили деталі звільнення Андріївки

72 омсбр РФ була повністю розбита. Зараз бої тривають, українські підрозділи продовжують закріплюватися на нових позиціях.

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Третя окрема штурмова бригада розповіла, як звільняла Андріївку / Колаж: Главред, фото: t.me/ab3army

Третя окрема штурмова бригада звільнила населений пункт Андріївка в Донецькій області, а 72 омсбр РФ була розбита вщент. Українські військові розповіли подробиці боїв за населений пункт.

Як повідомляє пресслужба бригади, в результаті блискавичної операції російський гарнізон в Андріївці був оточений, відрізаний від основних сил і знищений.

"Взяття і утримання населеного пункту Андріївка — це шлях до прориву на правому фланзі від Бахмута і ключ до успіху всього подальшого наступу", - кажуть військові. відео дня

За дві доби третя окрема штурмова бригада ліквідувала:

начальника бригадної розвідки ворога;

трьох комбатів;

майже всю піхоту 72 бригади разом з офіцерами і значною кількістю техніки.

"На сьогодні бої тривають, наші підрозділи продовжують закріплюватися на нових позиціях. Відтак про конкретні цифри "двохсотих", "трьохсотих" противника та інші цікаві деталі операції — згодом", - йдеться у повідомленні.

Захисники України додали, що раніше підрозділи 72-ї омсбр Росії неодноразово зазнавали вагомих втрат і поразок від зіткнень з Третьою штурмовою.

"Тепер, після відновлення і перегрупування, ворога наздогнав тотальний провал", - зазначають у бригаді.

Звільнення Андріївки

14 вересня заступник міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що ЗСУ звільнили село під Бахмутом - Андріївку.

Водночас 3-тя окрема штурмова бригада повідомила, що заяви про звільнення Андріївки є помилковими та передчасними.

Після цього Маляр внесла зміну в свою заяву та написала, що ситуація в Андріївці складна.

Вранці 15 вересня у Генштабі ЗСУ повідомили, що Збройні Сили України в ході штурмових дій заволоділи Андріївкою у Донецькій області, а також продовжували наступ і мають частковий успіх в районі Кліщіївки.

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