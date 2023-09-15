Окупантів оточили і знищили: військові розкрили деталі звільнення Андріївки

Третя окрема штурмова бригада звільнила населений пункт Андріївка в Донецькій області, а 72 омсбр РФ була розбита вщент. Українські військові розповіли подробиці боїв за населений пункт.
Як повідомляє пресслужба бригади, в результаті блискавичної операції російський гарнізон в Андріївці був оточений, відрізаний від основних сил і знищений.
"Взяття і утримання населеного пункту Андріївка — це шлях до прориву на правому фланзі від Бахмута і ключ до успіху всього подальшого наступу", - кажуть військові.відео дня
За дві доби третя окрема штурмова бригада ліквідувала:
- начальника бригадної розвідки ворога;
- трьох комбатів;
- майже всю піхоту 72 бригади разом з офіцерами і значною кількістю техніки.
"На сьогодні бої тривають, наші підрозділи продовжують закріплюватися на нових позиціях. Відтак про конкретні цифри "двохсотих", "трьохсотих" противника та інші цікаві деталі операції — згодом", - йдеться у повідомленні.
Захисники України додали, що раніше підрозділи 72-ї омсбр Росії неодноразово зазнавали вагомих втрат і поразок від зіткнень з Третьою штурмовою.
"Тепер, після відновлення і перегрупування, ворога наздогнав тотальний провал", - зазначають у бригаді.
Звільнення Андріївки
14 вересня заступник міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що ЗСУ звільнили село під Бахмутом - Андріївку.
Водночас 3-тя окрема штурмова бригада повідомила, що заяви про звільнення Андріївки є помилковими та передчасними.
Після цього Маляр внесла зміну в свою заяву та написала, що ситуація в Андріївці складна.
Вранці 15 вересня у Генштабі ЗСУ повідомили, що Збройні Сили України в ході штурмових дій заволоділи Андріївкою у Донецькій області, а також продовжували наступ і мають частковий успіх в районі Кліщіївки.
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