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"Більше тисячі танків": ЗСУ розкрили деталі про найважчий напрямок фронту

Юрій Берендій
5 жовтня 2023, 12:56
Начальник пресслужби Східного угруповання військ повідомив про важкі бої в районі залізниці під Бахмутом. Окупантам не вдається закріпитись.
Танки, армия России, ВСУ
ЗСУ розкрили деталі про найважчий напрямок боїв на Сході / Колаж Главред, фото: Міноборони РФ, УНІАН

У ЗСУ повідомили про найважчий напрямок, де проходять найважчі бої. Противник не полишає спроб повернути собі раніше займані позиції в районі Бахмуту та Куп'янську. Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" повідомив начальник пресслужби Східного угруповання військ Ілля Євлаш.

"В районі залізниці зараз тривають важкі бої, ми намагаємося відкинути ворога та закріпитися на досягнутих рубежах. Противник продовжує обстрілювати наші позиції з різних видів артилерії, 489 обстрілів було зафіксовано за минулу добу з різних типів озброєння, включаючи танки, міномети, СПГ, РПГ, а також стрілецьку зброю. 6 разів ворог застосовував авіацію, відбулося 10 бойових зіткнень, безуспішних для окупанта. Нам вдалося ліквідувати 178 ворогів та знищити ряд ворожої техніки противника, серед яких МТЛБ, 3 установки "Мста-Б", 1 "Град", 1 "Мста С", 2 гармати Д-20 та ще 4 Д-30", - сказав речник.

Він також додав, що Силам оборони України вдалося знищити 6 складів з боєприпасами на Бахмутському напрямку, а також ворожі "Урали" та інші машини важкої техніки, які використовувались для доставки великогабаритних вантажів.

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Євлаш зазначив, що найдинамічнішим нині є Лимано-Куп’янський напрямок.

"Там зараз найважча ситуація, оскільки противник використовує дуже інтенсивно свої Су-35 – нові штурмовики, які можуть стріляти як по повітряних, так і по наземних цілях, переважно вони заходять парами. Також використовує гелікоптери Ка-52, Су-25, Мі-7. Але інтенсивність там і штурмових дій підвищилась. За минулу добу зафіксовано 8 бойових зіткнень, і ворог зараз обрав нову точку – Макіївку - і зараз спрямовує всі зусилля на цей напрямок", - розповів Євлаш.

Він також вказав на те, що на Лимано-Куп’янському у противника нараховується понад 110 тисяч окупантів, майже 2 тисячі БМП та БМД, МТЛБ, 1085 танків понад 700 одиниць артсистем та ще майже 500 РСЗО.

У свою чергу, на Бахмутському напрямку нараховується 51 тисяча особового складу, 211 танків, 1000 ББМ, 110 артсистем та 100 РСЗО.

Начальник пресслужби Східного угруповання повідомив, що за минулу добу знищено 13 одиниць військової техніки, ліквідовано і поранено 122 окупанти. Вдалося знищити 2 танки Т-72, 5 ББМ та іншу техніку.

Бої на Сході

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун повідомив, що на Сході України точаться запеклі бої. Зокрема, на Мар'їнський напрямок росіяни стягують нові підрозділи й техніку та продовжують безуспішні штурми.

Водночас, командувач Сухопутних військ Олександр Сирський зазначив, що під Бахмутом ведуться жорсткі бої. Після звільнення Кліщіївки та Андріївки росіяни спробували провести кілька безуспішних контратак з різних напрямків, намагаючись повернути втрачені позиції.

Також, як йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни, Сили оборони України продовжують проводити наступальні операції в районі Бахмута і просунулися в цьому напрямку. Зокрема, ЗСУ вдалося захопити висоту поблизу Кліщіївки.

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війна в Україні Бахмут Купянск
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