Шойгу заявив, що РФ набрала 38 тисяч 'добровільних' окупантів для війни в Україні

Окупанти проходять підготовку на полігонах Південного військового округу РФ, штаб розташований у Ростові-на-Дону.

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Шойгу розповів про новобранців у армії РФ / колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, скріншот: відео

Міністр оборони країни-терористки Росії Сергій Шойгу розповів, що вони нібито сформували дев'ять резервних полків із окупантами для війни в Україні.

"Якщо повертатися до контрактників, у нас, як це було вирішено Генеральним штабом, сформовані по кожному угрупованню резервні полки. На сьогоднішній день у нас - дев'ять резервних полків, які готуються, і йде їхнє природне, постійне поповнення", - заявив Шойгу на нараді у четвер, 5 жовтня, передають пропагандисти.

За його словами, окупанти проходять підготовку на полігонах Південного військового округу РФ, штаб розташований у Ростові-на-Дону. Там же, він додав, готуються набрані за останній місяць контрактники та так звані "добровольці".

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"За цей час у нас набрано 38 тисяч "добровольців", - сказав він.

Нагадаємо, що Путін наказав Шойгу зупинити контрнаступ ЗСУ. Диктатор нібито дав міністру оборони Росії місячний термін до початку жовтня 2023 року, щоб покращити ситуацію на передовій та зупинити українські контрнаступи.

Шойгу зганьбився очманілою заявою щодо нових цілей "СВО". Російський міністр видав, що "звільнення військовослужбовців РФ з українського полону" – нова ціль "СВО".

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