Як зміниться курс долара і євро наступного тижня: прогноз банкіра

Курс євро буде досить нестабільним – він буде змінюватися більш динамічно, ніж курс долара.

Курс валют наступного тижня не зазнає особливих змін. Курс долара буде перебувати на рівні нижче 42 грн, а євро коливатиметься в проміжку 48-50 грн.

По це розповів банкір Тарас Лєсовий, пише "РБК-Україна". Він зазначив, що курс долара регулюється на основі режиму "керованої гнучкості". Зі слів банкіра, поточні коливання долара будуть невеликими, а різниця між курсами купівлі та продажу – мінімальною.

"Також варто зауважити, що вартість долара на готівкового та безготівковому ринках буде приблизно однаковою", – зазначив він.

Водночас ціна на євро буде формуватися на основі світових торгів пари долар-євро і відповідної вартості гривні до долара. Лєсовий зазначив, що нестабільність курсу євро буде очікуваною.

Банкір зазначив, що зміни, які відбудуться з курсом долара і євро, будуть продиктовані геополітичними чинниками, як було і в попередні кілька місяців.

"Інакше кажучи, курс євро в Україні може змінюватися більш динамічно, ніж курс долара. Однак не варто очікувати, що котрась із цих валют може аж надто впасти чи зненацька підрости. Ми очікуємо, що вартість євро дорівнюватиме орієнтовно 1,15-1,2 долара", – сказав Лєсовий.

Як раніше повідомляв Главред, в НБУ зробили гучну заяву про відмову від долара. Усе питання зводиться до того, від якої валюти ведеться розрахунок офіційного курсу та за допомогою якої валюти НБУ згладжує коливання на ринку.

Також раніше повідомлялося, що долар та євро летять у прірву – в Україні переписали ціни на валюту. Гривня зміцнює свої позиції.

Нагадаємо, з’явився невтішний прогноз, коли курс долара може підскочити до 46 гривень. В Україні очікується сезонне збільшення попиту на іноземну валюту.

Про персону: Тарас Лєсовий Тарас Лєсовий - український банкір, начальник департаменту казначейства Глобус Банку. Часто ділиться прогнозами щодо курсу валют і змін ситуації на ринку.

