Як зміниться курс долара і євро наступного тижня: прогноз банкіра

Альона Вороніна
9 серпня 2025, 13:33
Курс євро буде досить нестабільним – він буде змінюватися більш динамічно, ніж курс долара.
Як зміниться курс долара і євро наступного тижня: прогноз банкіра
Як зміниться курс долара і євро наступного тижня - банкір дав прогноз/ Колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

Ви дізнаєтеся:

  • Як зміниться курс долара і євро наступного тижня
  • Від чого будуть залежати ці зміни

Курс валют наступного тижня не зазнає особливих змін. Курс долара буде перебувати на рівні нижче 42 грн, а євро коливатиметься в проміжку 48-50 грн.

По це розповів банкір Тарас Лєсовий, пише "РБК-Україна". Він зазначив, що курс долара регулюється на основі режиму "керованої гнучкості". Зі слів банкіра, поточні коливання долара будуть невеликими, а різниця між курсами купівлі та продажу – мінімальною.

"Також варто зауважити, що вартість долара на готівкового та безготівковому ринках буде приблизно однаковою", – зазначив він.

Водночас ціна на євро буде формуватися на основі світових торгів пари долар-євро і відповідної вартості гривні до долара. Лєсовий зазначив, що нестабільність курсу євро буде очікуваною.

Банкір зазначив, що зміни, які відбудуться з курсом долара і євро, будуть продиктовані геополітичними чинниками, як було і в попередні кілька місяців.

"Інакше кажучи, курс євро в Україні може змінюватися більш динамічно, ніж курс долара. Однак не варто очікувати, що котрась із цих валют може аж надто впасти чи зненацька підрости. Ми очікуємо, що вартість євро дорівнюватиме орієнтовно 1,15-1,2 долара", – сказав Лєсовий.

Про персону: Тарас Лєсовий

Тарас Лєсовий - український банкір, начальник департаменту казначейства Глобус Банку. Часто ділиться прогнозами щодо курсу валют і змін ситуації на ринку.

