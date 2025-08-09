Грозові дощі накриють кілька областей: де чекати сильних опадів

Ви дізнаєтеся:
- Якою буде погода в Україні у неділю, 10 серпня
- Де будуть йти дощі
- Де температура повітря підійметься до +33 градусів
Погода в Україні у неділю, 10 серпня, буде з високою, проте досить комфортною, температурою повітря.
Упродовж дня стовпчики термометрів доберуться до +25…+29 градусів. На півдні температура повітря буде ще вищою – вона триматиметься на рівні +30…+33 градуси. Про це розповіла синоптикиня Наталія Діденко.
"І, між іншим, завтра західна частина трохи відійде від реноме найпрохолоднішої, тут також буде спекотно, +28…+32 градуси", – зазначила вона.
Короткочасні грозові дощі пройдуть 10 серпня в західних областях України, а також на Житомирщині та місцями на Вінниччині. На решті території України пануватиме суха повітряна маса.
Погода у Києві 10 серпня
У Києві у неділю буде сонячно, температура повітря триматиметься на рівні +28 градусів.
У понеділок трохи похолоднішає, а далі по тижню знову буде тепло, зазначила синоптикиня.
Про персону: Наталія Діденко
Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.
