Грозові дощі накриють кілька областей: де чекати сильних опадів

Опади накриють невелику частину України, а в більшості областей буде сухо і спекотно.

Погода в Україні - грозові дощі накриють кілька областей/ фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

Якою буде погода в Україні у неділю, 10 серпня

Де будуть йти дощі

Де температура повітря підійметься до +33 градусів

Погода в Україні у неділю, 10 серпня, буде з високою, проте досить комфортною, температурою повітря.

Упродовж дня стовпчики термометрів доберуться до +25…+29 градусів. На півдні температура повітря буде ще вищою – вона триматиметься на рівні +30…+33 градуси. Про це розповіла синоптикиня Наталія Діденко.

"І, між іншим, завтра західна частина трохи відійде від реноме найпрохолоднішої, тут також буде спекотно, +28…+32 градуси", – зазначила вона.

Короткочасні грозові дощі пройдуть 10 серпня в західних областях України, а також на Житомирщині та місцями на Вінниччині. На решті території України пануватиме суха повітряна маса.

Погода в Україні 10 серпня/ meteoprog

Погода в Україні 10 серпня/ Facebook Діденко

Погода у Києві 10 серпня

У Києві у неділю буде сонячно, температура повітря триматиметься на рівні +28 градусів.

У понеділок трохи похолоднішає, а далі по тижню знову буде тепло, зазначила синоптикиня.

Погода в Києві на два тижні/ meteoprog

Наталія Діденко/ Інфографіка: Главред

