Путін хоче контролювати Донеччину: в МЗС України відповіли, чи це можливо

Україна погодиться на мир, але є низка умов.

Сибіга назвав умови, за яких можливий справедливий мир / Колаж: Главред, фото: скріншоти з YouTube

Що повідомив Сибіга:

Мир в Україні можна встановити тільки на основі Конституції

Росію не можна винагороджувати за війну

Україна в очікуванні змістовного діалогу про мир

Кремлівський диктатор Володимир Путін марить захопленням усієї Донецької області, тому під час розмови зі спецпосланцем Трампа Стівом Віткоффом передав президенту США вимогу з виведення усіх українських військ з регіону.

Очільник МЗС України Андрій Сибіга прокоментував, чи може Україна піти на територіальні поступки Росії заради миру. Про це він написав у соцмережі X.

Він наголосив, що українці заслуговують на справедливий мир, заснований на міжнародному праві, та повазі до нашої територіальної цілісності та кордонів, визначених Конституцією.

"Росія не повинна бути винагороджена за початок цієї війни", - наголосив Сибіга.

Попри зусилля США та незмінне бажання України досягти справедливого миру, країна-агресорка Росія продовжує тероризувати мирне населення та ігнорує визначені терміни для виявлення справжньої зацікавленості у припиненні війни.

"Україна залишається відкритою до змістовного діалогу та реальних рішень, узгоджених разом з Україною, поважаючи волю нашого народу. Нам потрібен міцний мир, який не буде зруйнований наступним кроком Москви. Україна готова співпрацювати зі Сполученими Штатами та всіма нашими міжнародними партнерами, щоб разом досягти справедливого та міцного миру", - додав він.

Вимоги Росії в рамках мирної угоди - що відомо

Нагадаємо, Главред писав, що кремлівський диктатор Путін вимагає, щоб Україна повністю вивела війська з Донецької та Луганської областей, а також відмовилася від окупованого Криму. Натомість Москва припинить наступальні дії в Херсонській і Запорізькій областях "уздовж поточних ліній фронту".

Раніше повідомлялося, що Кремль намагається взяти під контроль темп і формат переговорів щодо тимчасового припинення вогню і довгострокового миру.

Напередодні у ЗМІ також повідомляли, що Путін може запропонувати Росії офіційно взяти під контроль частину окупованої нею української території в обмін на виведення своїх військ з інших районів України.

Про персону: Андрій Сибіга Андрій Сибіга — міністр закордонних справ, український дипломат, народився 1 січня 1975 року в місті Зборів, Тернопільської області. З 2016 по 2021 рік Андрій Сибіга був надзвичайним і повноважним послом України в Туреччині, де відігравав ключову роль у зміцненні українсько-турецьких відносин. У 2021 році він був призначений заступником керівника Офісу президента України, а з квітня 2024 року — першим заступником міністра закордонних справ України​, ідеться у матеріалі Главреда.

