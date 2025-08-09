Українським пенсіонерам можуть прийти повістки: кому не уникнути призову в армію

Військових пенсіонерів можуть призвати лише за їхньою військово-обліковою спеціальністю та відповідно до їхнього звання.

Хто з пенсіонерів звільнений від мобілізації

За яких умов пенсіонерів можуть призвати

Під час війни в Україні мобілізаційні заходи охоплюють усе ширше коло громадян. Певні категорії пенсіонерів можуть бути звільнені від призову, але вихід на пенсію сам по собі не гарантує звільнення від військового обов’язку, нагадує Закон України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Право на звільнення від мобілізації залежить від віку, стану здоров’я та особистих обставин. Згідно з чинним законодавством, повістка не надходитиме таким категоріям:

Особи від 60 років і старші — це встановлений граничний вік для служби у ЗСУ.

— це встановлений граничний вік для служби у ЗСУ. Пенсіонери з інвалідністю — незалежно від віку, за наявності підтверджувальних документів.

— незалежно від віку, за наявності підтверджувальних документів. Люди з тяжкими захворюваннями чи травмами , які роблять їх непридатними до військової служби (за висновком ВЛК).

, які роблять їх непридатними до військової служби (за висновком ВЛК). Ті, хто здійснює постійний догляд за особами з інвалідністю чи недієздатними родичами.

за особами з інвалідністю чи недієздатними родичами. Пенсіонери з особливими заслугами перед Україною, за наявності відповідного статусу та документів.

Окремо зазначається, що військові пенсіонери залишаються на обліку, але можуть бути призвані лише за своєю військово-обліковою спеціальністю та на посади, що відповідають їхньому званню. Примусовий призов на інші посади не передбачений.

Мобілізація в Україні - що відомо

Главред розповідав, що українцям дозволили служити лише за місцем проживання. У 2025 році певні категорії громадян можуть служити ближче до дому, якщо подадуть відповідний рапорт та документи, що підтверджують їхній статус.

Народний депутат Олександр Федієнко повідомив, що ТЦК і СП тепер працюють у "мобільному" форматі, що означає більш гнучку організацію їхньої роботи.

Також він зазначив, що ТЦК і СП більше не мають права накладати штрафи на громадян за несвоєчасне оновлення мобілізаційних даних, якщо з моменту порушення минув один рік. Після цього терміну відповідальність за законом не передбачена.

