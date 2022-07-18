ЗСУ просуваються на Херсонщині, у Харківській та Донецькій областях атакує РФ – розвідка Британії

Війська України розширюють зону просування в районі захопленого Росією Херсона - британська розвідка / Колаж Людмила Денісова, Генштаб ЗСУ

Збройні сили України продовжують утримувати оборону по всій лінії фронту. На Донбасі і у Харківській області йдуть важкі бої, але там окупанти за останній тиждень не змогли суттєво просунутися. На півдні ситуація змінилася на користь української армії, війська йдуть на півночі Херсонської області і розширюють зону своїх контрнаступальних дій у районі захопленого Херсона.

Згідно з даними розвідки Міноборони Великобританії від 18 липня, ситуація на східному фронті в Україні, як і раніше, залишається складною. На Донбасі та Харківщині українські війська ведуть важкі бої з російськими окупантами. Але за останній тиждень росіянам не вдалося досягти суттєвого просування.

Карта війни в Україні від розвідки Британії на 18 липня / twitter.com/DefenceHQ

читайте такожЗСУ можуть звільнити Херсонську область вже в серпні - СоболевськийОднак ситуація змінилася на півдні. Як вважають британські розвідники, силам оборони України вдалося просунутися на півночі Херсонської області і розширити зону свого наступу в районі окупованого Херсона.

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Війна у Херсонській області

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний раніше заявив, що українська армія успішно контрнаступає на Херсонщині. Однак на сході – у Донецькій та Луганській областях – ворог атакує. Окупанти намагаються витіснити армію України з її позицію на півночі регіонів.

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович сказав, що у Херсонській області перебуває близько 12-15 тисяч російських військ. ЗСУ атакують позиції окупантів в регіоні за допомогою HIMARS. На його думку, росіяни здаватимуться в полон ще до того, як українська армія перейде до контрнаступу.

Також Арестович казав, що війська РФ зміцнюються біля Антонівського мосту, щоб підготуватися до відступу з Херсонської області. Як вважає військовий експерт, особливих варіантів у загарбників практично немає. Вони вже подумки готуються здати Херсон.

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