ЗСУ пробили оборону РФ і просунулися вперед під Донецьком – розвідка Британії

Українські десантники відвоювали територію, окуповану РФ ще в 2014 році, підкреслили в Міноборони Великобританії.

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ЗСУ просуваються під Донецьком / Колаж: Главред, фото: 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців, 36-та ОМБП імені контр-адмірала Михайла Бєлінського

Українські десантно-штурмові війська трохи просунулися на схід від села Красногорівка, недалеко від Донецька, яке знаходиться на старій лінії контролю, повідомили в британській розвідці.

Такі дані оприлюднені у свіжому зведенні, опублікованому в Twitter Міністерства оборони Великобританії та Північної Ірландії.

Відзначається, що це "один з перших випадків після вторгнення Росії в лютому 2022 року, коли українські сили, швидше за все, відвоювали територію, окуповану Росією з 2014 року".

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Також у розвідці вважають, що нещодавні багаторазові одночасні українські атаки по всьому Донбасу, ймовірно, призвели до перенапруження сил т.зв. "ДНР" і кадирівських підрозділів, що діють у цьому районі.

Повідомлення Міноборони Великобританії / @DefenceHQ

Просування ЗСУ на Донбасі

Раніше командир 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ полковник Андрій Білецький повідомив про те, що підрозділи українських сил розгромили окупантів РФ на Бахмутському напрямку.

В результаті вдалих дій українських бійців десятки російських загарбників знищені і поранені, підкреслив він в Telegram.

Командир 3 ОШБр уточнив, що бійці 1 механізованого батальйону з його бригади розгромили 3-й батальйон 57 гвардійської мотострілецької бригади РФ.

Журналісти CNN днями повідомили, що ЗСУ домоглися успіхів в районі Бахмута і розбили там частину російських окупаційних військ.

Однак ворог чинив серйозний опір, внаслідок чого сили оборони України зазнали втрат у військовій техніці.

Речник Східного угруповання українських військ Сергій Череватий сказав, що армія України просунулася в районі Бахмута. Там тривають бої. ЗСУ завдають ударів по російських окупантах.

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