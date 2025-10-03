Летить купа Шахедів, у повітрі МіГи: висока загроза масованого обстрілу

У всіх областях України оголошено повітряну тривогу через зліт російських МіГів.

https://glavred.net/ukraine/letit-kucha-shahedov-v-vozduhe-migi-vysoka-ugroza-massirovannogo-obstrela-10703687.html Посилання скопійоване

Загроза масованого обстрілу України / Колаж: Главред, фото: Генштаб ЗСУ, Вікіпедія

Що відомо:

РФ піднімала в повітря МіГ-31

Росіяни атакували Україну ударними безпілотниками

Російські окупанти підняли у повітря винищувачі МіГ-31К. По всій Україні оголошено повітряну тривогу. Є висока загроза ракетних ударів. Це підтвердили Повітряні сили ЗСУ.

МіГи могли атакувати Україну ракетами "Кинджал".

відео дня

"УВАГА! Вся Україна - ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К з ае "Саваслейка"", - написали у Повітряних силах ЗСУ.

Що відомо про ракету Кинджал / Інфографіка: Главред

Моніторингові канали зазначають, що ворожий борт був в межах Рязанської області. Згодом стало відомо, що МіГ почав повертатися на аеродром базування. Ймовірно, це був тренувальний виліт.

О 21:10 Повітряні сили ЗСУ дали відбій загрози по МіГ-31К.

Атака дронами

Водночас зберігається загроза ударів дронами. Моніторинги повідомили, що російські окупанти здійснили запуски ударних безпілотників типу "Шахед" з таких точок:

полігон "Навля" у Брянській області,

аеродром "Шаталове" у Смоленській області,

аеродром "Міллєрове" у Ростовській області,

аеродром "Халіно" у Курській області,

полігон "Цибулова" в Орловській області,

аеродром "Приморськ-Ахтарськ" у Краснодарському краї.

Що відомо про Шахедх / Інфографіка: Главред

Моніторинги також попереджають про те, що росіяни накопичують "Шахеди" у Смоленській та Курській областях РФ. На аеродроми "Халіно" та "Шаталово" були здійснені посадки літаків Ан-26. Саме з цих аеродромів росіяни часто здійснюють пуски "Шахедів".

Загроза ракетних ударів

Telegram-канал Tracking зазначив, що російський Ту-95МС здійснив переліт з Далекого Сходу на авіабазу "Енгельс-2". За попередніми даними він може бути споряджений крилатими ракетами. Ще один Ту-95МС, який перебуває на авіабазі "Оленья", також може бути споряджений крилатими ракетами.

Telegram-канал "Розвідка України" попереджає про те, що на аеродром "Шайковка" прилетів Іл-76МД, де може відбуватися спорядження ракетами Х-22 літаків Ту-22м3.

Протягом ночі також було відмічено посадку Ан-124 "Руслан" на аеродром "Енгельс-2" у Саратовській області РФ. Вантаж може складатися з крилатих ракет Х-101.

Атака в ніч на 3 жовтня - головне

Як повідомляв Главред, у ніч на 3 жовтня російські війська здійснили масовану атаку по Україні, застосувавши крилаті ракети та дрони-камікадзе. Під обстрілом опинилися Полтавська область і Одеса: у Полтаві та Лубенському районі пролунали вибухи, частина атак була здійснена балістичними ракетами "Іскандер-М".

Також під удар потрапили Дніпропетровщина та Харківщина. Окупанти запустили кілька "Шахедів", 6 балістичних ракет "Іскандер-М" та близько 20 крилатих ракет по об’єктах Полтавщини та Харківської області. Основною ціллю атак стали об’єкти енергетичної інфраструктури.

У ніч проти 3 жовтня російські війська здійснили найбільший удар по газовидобувній інфраструктурі України з початку повномасштабної війни. По Україні випустили 35 ракет, у тому числі балістичних, та атакували 60 дронами.

Читайте також:

Що відомо про МіГ-31 МіГ-31 – радянський двомісний надзвуковий всепогодний винищувач-перехоплювач дальньої дії. Є модернізованим варіантом радянського одномісного винищувача 1970-х років МіГ-25. МіГ-31 призначений для перехоплення та знищення повітряних цілей на гранично малих, середніх та великих висотах, вдень і вночі, у простих та складних метеоумовах, при застосуванні противником активних та пасивних радіолокаційних перешкод, а також хибних теплових цілей. Група із чотирьох літаків МіГ-31 здатна контролювати повітряний простір протяжністю по фронту до 1100 км. МіГ-31 має багато модифікацій. Однією з них є МіГ-31К, який має на озброєнні крилаті ракети "Кинджал", пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред