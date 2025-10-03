Ціни ростуть, як на дріжджах: популярний овоч подорожчав на 14% за тиждень

Обмежена пропозиція викликала стрибок цін на ключовий салатний продукт.

Тепличні огірки в Україні дорожчають

Причини подорожчання - низька пропозиція і високий попит

Поточні ціни: 35-55 грн/кг

Ціни на тепличні огірки в Україні зростають. Наразі овоч продають в середньому на 14% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня. Про це повідомили аналітики EastFruit.

За словами учасників ринку, причин для росту цін кілька. По-перше, пропозиція огірків дещо скоротилася через нестабільні поставки як із стаціонарних тепличних комбінатів, так і з плівкових теплиць. Водночас попит на огірки залишався високим.

Огірки наразі продають по 35-55 грн/кг (приблизно 0,85–1,33 $/кг). В середньому це на 14% дорожче, ніж тижнем раніше.

Учасники ринку пояснюють подорожчання обмеженою пропозицією тепличних огірків на тлі високого попиту. Вибірки продукції в комбінатах значно зменшилися після погіршення погодних умов. Додатково ціни підтримує відсутність конкуренції з боку імпортних огірків.

За даними аналітиків, зараз тепличні огірки в Україні все ще пропонуються в середньому на 23% дешевше, ніж у той самий період минулого року. Разом із тим оператори ринку попереджають, що нове підвищення цін на місцеві огірки може спричинити різке зростання поставок імпортної продукції.

Що буде з цінами на овочі - думка експерта

Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук повідомив Главреду, що нинішній дефіцит овочевої продукції в Україні сягає 400 мільйонів доларів. За його словами, країні не вистачає овочевих сховищ для тривалого зберігання.

"Тому під час піку збору з городів і полів ціни на овочі низькі, але щойно продукція починає закладатися на зберігання, ціна одразу зростає", - пояснив Марчук.

Ціни на продукти - новини України

Нагадаємо, цьогоріч українські аграрії зібрали рекордний урожай картоплі, проте очікуваних прибутків він не приніс. Ціни на внутрішньому ринку впали до мінімальних за останні три роки.

Генеральний директор Української аграрної конфедерації Павло Коваль зазначив, що у вересні ціни на овочі борщового набору були досить низькими, проте така ситуація на ринку триватиме недовго.

Як повідомляв Главред, в Україні ціни на цибулю падають другий тиждень поспіль через слабкий попит, хоча пропозиція зростає. Фермери продають овоч по 5–10 грн/кг, що на 20% дешевше, ніж минулого тижня.

