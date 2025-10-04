Рус
Читати російською
Одесу може затопити знову: названо райони, звідки краще евакуюватись під час злив

Ангеліна Підвисоцька
4 жовтня 2025, 01:17
У Одесі відкрили кримінальне провадження через потоп. Чиновників підозрюють у службовій недбалості.
В Одесі може повторитись руйнівний потоп / Колаж: Главред, фото: ДСНС

Що відомо:

  • В Одесі може повторитись потоп
  • В Одесі відкрили кримінальне провадження через потоп

Одеса знову може пережити потопи. Влада закликає людей евакуюватись з небезпечних зон. Про це заявив мер міста Геннадій Труханов.

Такі природні явища будуть ставати частішими через зміни клімату. У випадку таких злив в жодному випадку не слід залишатись у підвалах та навіть напівпідвалах. Під час загрози підтоплень має бути закритий доступ до підземних паркінгів, зазначив Труханов.

Він також порадив серйозно поставитись і до інших важливих правил:

1. Жителям приватного сектору слід евакуюватися за першою вимогою рятувальників.

2. Залишати домівку заздалегідь та перебувати у безпечних районах, якщо є ризики підтоплень.

3. Уникати низин, ярів, відкритих просторів.

Вулиці, які перебувають у зоні ризику підтоплень в Одесі

Місцева влада вказала на те, які райони та вулиці Одеси перебувають у зоні ризику:

  • вул. Вапняна;
  • вул. Приморська;
  • вул. Отамана Головатого та вул. Чорноморського козацтва;
  • Великофонтанська балка (від вул. Довгої по вул. Рибальська балка, вул. Золотий берег);
  • Балка Водяна (вул. Балківська);
  • Аркадійська балка (Центральна алея, вул. Генуезька);
  • ж/м Преображенський (в межах вулиць Учнівська,вул. Магістральна та вул. Сосюри);
  • вул. Умова до вул. Промислової;
  • мікрорайон "Троїцьке" в межах вул. Житомирської, вул. Путівної, вул. Новикова та вул. Малішевського;
  • східна та південна частини Південно-Західного житлового масиву ( від. 1ст. Люстдорфської дороги до площі Толбухіна);
  • ж/м Таїрова: вул. Корольова перехрестя вул. Костанді;
  • вул. Євгена Чикаленка;
  • західна частина Пересипського району (приватний сектор вздовж залізної дороги);
  • мкр. "Лузанівка";
  • мкр. "Крива Балка";
  • вул. Вікандера і Ларсена (колишня вул. 8-го Березня);
  • Чорноморська балка (сел. Чорноморка);
  • вул. Дача Ковалевського (спуск до пляжу Монастирський);
  • Середньофонтанська балка (10 ст. В. Фонтану);
  • Балка Карантинна (Карантинний та Польський узвози);
  • Французький бульвар – від вулиці Академічної до Траси здоров’я;
  • Крижанівська балка;
  • вул. сімʼї Глодан;
  • Проспект Небесної сотні;
  • вул. Князя Ярослава Мудрого;
  • вул. Хімічна ріг Промислової;
  • вул. Інглезі;
  • вул. Варненська;
  • вул. Церковна ріг Отамана Чепіги;
  • вул. Приморська ріг Газового провулку;
  • 5 станція Фонтану.
Названо небезпечні зони в Одесі у випадку підтоплень / фото: Геннадій Труханов

За фактом підтоплень в Одесі відкрили кримінальне провадження

Через підтоплення, які забрали життя українців у Одесі, правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Про це заявила речниця Одеської обласної прокуратури Інна Верба в ефірі "Ми-Україна".

Правоохоронці розслідують справу за фактом службової недбалості посадовців Одеської міськради, структурних підрозділів та інших структур. Винним може загрожувати до восьми років за ґратами з позбавленням права на три роки займати певні посади.

Вважається, що спричинити такі наслідки могло неналежне утримання дренажної системи для води на території міста, відсутність заходів для своєчасного водовідведення.

Негода в Одесі - що відомо

Як писав Главред, 30 вересня Одесу та область накрила потужна негода. Майже двомісячна норма опадів випала впродовж семи годин. Інтенсивні зливи спричинили масштабні підтоплення та пошкодження комунальної інфраструктури. 1 жовтня школярі навчалися дистанційно.

У ДСНС України повідомили, що впродовж усієї ночі рятувальники допомагали евакуювати людей із водяних пасток, діставали автомобілі, відкачували воду з будівель.

Загалом врятовано 362 людини та евакуйовано 227 транспортних засобів.

Згодом стало відомо, що в Одесі під час зливи хвиля накрила сім'ю з п'яти осіб, усі вони загинули. Це було дві жінки, та чоловіка та 8-річна дівчинка.

Інші новини:

