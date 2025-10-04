Одесу може затопити знову: названо райони, звідки краще евакуюватись під час злив

Що відомо:
- В Одесі може повторитись потоп
- В Одесі відкрили кримінальне провадження через потоп
Одеса знову може пережити потопи. Влада закликає людей евакуюватись з небезпечних зон. Про це заявив мер міста Геннадій Труханов.
Такі природні явища будуть ставати частішими через зміни клімату. У випадку таких злив в жодному випадку не слід залишатись у підвалах та навіть напівпідвалах. Під час загрози підтоплень має бути закритий доступ до підземних паркінгів, зазначив Труханов.
Він також порадив серйозно поставитись і до інших важливих правил:
1. Жителям приватного сектору слід евакуюватися за першою вимогою рятувальників.
2. Залишати домівку заздалегідь та перебувати у безпечних районах, якщо є ризики підтоплень.
3. Уникати низин, ярів, відкритих просторів.
Вулиці, які перебувають у зоні ризику підтоплень в Одесі
Місцева влада вказала на те, які райони та вулиці Одеси перебувають у зоні ризику:
- вул. Вапняна;
- вул. Приморська;
- вул. Отамана Головатого та вул. Чорноморського козацтва;
- Великофонтанська балка (від вул. Довгої по вул. Рибальська балка, вул. Золотий берег);
- Балка Водяна (вул. Балківська);
- Аркадійська балка (Центральна алея, вул. Генуезька);
- ж/м Преображенський (в межах вулиць Учнівська,вул. Магістральна та вул. Сосюри);
- вул. Умова до вул. Промислової;
- мікрорайон "Троїцьке" в межах вул. Житомирської, вул. Путівної, вул. Новикова та вул. Малішевського;
- східна та південна частини Південно-Західного житлового масиву ( від. 1ст. Люстдорфської дороги до площі Толбухіна);
- ж/м Таїрова: вул. Корольова перехрестя вул. Костанді;
- вул. Євгена Чикаленка;
- західна частина Пересипського району (приватний сектор вздовж залізної дороги);
- мкр. "Лузанівка";
- мкр. "Крива Балка";
- вул. Вікандера і Ларсена (колишня вул. 8-го Березня);
- Чорноморська балка (сел. Чорноморка);
- вул. Дача Ковалевського (спуск до пляжу Монастирський);
- Середньофонтанська балка (10 ст. В. Фонтану);
- Балка Карантинна (Карантинний та Польський узвози);
- Французький бульвар – від вулиці Академічної до Траси здоров’я;
- Крижанівська балка;
- вул. сімʼї Глодан;
- Проспект Небесної сотні;
- вул. Князя Ярослава Мудрого;
- вул. Хімічна ріг Промислової;
- вул. Інглезі;
- вул. Варненська;
- вул. Церковна ріг Отамана Чепіги;
- вул. Приморська ріг Газового провулку;
- 5 станція Фонтану.
За фактом підтоплень в Одесі відкрили кримінальне провадження
Через підтоплення, які забрали життя українців у Одесі, правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Про це заявила речниця Одеської обласної прокуратури Інна Верба в ефірі "Ми-Україна".
Правоохоронці розслідують справу за фактом службової недбалості посадовців Одеської міськради, структурних підрозділів та інших структур. Винним може загрожувати до восьми років за ґратами з позбавленням права на три роки займати певні посади.
Вважається, що спричинити такі наслідки могло неналежне утримання дренажної системи для води на території міста, відсутність заходів для своєчасного водовідведення.
Негода в Одесі - що відомо
Як писав Главред, 30 вересня Одесу та область накрила потужна негода. Майже двомісячна норма опадів випала впродовж семи годин. Інтенсивні зливи спричинили масштабні підтоплення та пошкодження комунальної інфраструктури. 1 жовтня школярі навчалися дистанційно.
У ДСНС України повідомили, що впродовж усієї ночі рятувальники допомагали евакуювати людей із водяних пасток, діставали автомобілі, відкачували воду з будівель.
Загалом врятовано 362 людини та евакуйовано 227 транспортних засобів.
Згодом стало відомо, що в Одесі під час зливи хвиля накрила сім'ю з п'яти осіб, усі вони загинули. Це було дві жінки, та чоловіка та 8-річна дівчинка.
