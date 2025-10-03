Ще одна область без світла: росіяни влупили по об'єкту енергетики

Внаслідок російської атаки без світла залишилась частина Донецької області.

Росіяи вдарили по енергетиці на Донеччині

Російські окупанти вдарили по об'єкту енергетики на Донеччині. Внаслідок атаки частина області залишилась без світла. Це підтвердив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"Росіяни продовжують цілеспрямовано бити по критичній інфраструктурі. Сьогодні їхньою мішенню стала енергетика. Органи влади та відповідальні служби залишаються на місцях і продовжують працювати. Щойно дозволить безпекова ситуація, фахівці негайно відновлять електропостачання", - написав Філашкін.

Нині без світла залишаються Дружківка, Костянтинівка та деякі райони Краматорська.

Місцеві пабліки повідомляють, що удар був по ТЕЦ у Краматорську.

Росіяи вдарили по енергетиці на Донеччині / фото: Telegram

Удари по енергетиці на Сумщині

Росіяни також продовжують атакувати об'єкти української енергетики в Сумській області. Через ворожі обстріли без світла залишилася частина Шосткинського району області. Енергетики роблять все, щоб якнайшвидше відновити електропостачання.

"Загрози нових ударів та повторні атаки ворога ускладнюють проведення відновлювальних робіт, адже ми маємо дотримуватися заходів безпеки для захисту наших енергетиків та інших служб, які задіяні у ліквідації наслідків", зазначив голова Сумської ОВА Олег Григоров.

Нині критична інфраструктура функціонує на резервному живленні. У районі розгорнули пункти незламності, їх кількість можуть збільшити.

Відновлення електропостачання на Київщині

Енергетики досі відновлюють електропостачання на Київщині після ворожих ударів по об'єкту енергетики у Славутичі. Нині вже відбувається підключення об'єктів. Про це сказав голова Київської ОВА Микола Калашник.

"Незабаром світло повернеться у кожну домівку, а разом із ним - відчуття безпеки та звичного ритму життя. Ворог цілеспрямовано атакує енергетичні об'єкти, намагаючись занурити наші населені пункти в темряву, посіяти паніку та відчуття безнадії. Але йому це не вдасться. Ми сильні, згуртовані, єдині", - написав Калашник.

Він закликав жителів не включати одночасно кілька приборів, щоб не перевантажувати електромережу.

