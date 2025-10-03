По газових об'єктах України було випущено 35 ракет: де найгірша ситуація

У багатьох областях зараз дуже складна ситуація.

https://glavred.net/war/po-gazovym-obektam-ukrainy-bylo-vypushcheno-35-raket-gde-naihudshaya-situaciya-10703702.html Посилання скопійоване

удар по Україні, Зеленський / Колаж: Главред, фото ДСНС, УНІАН

Ви дізнаєтеся:

Скільки ракет випустила РФ по Україні

Де найгірша ситуація

Росіяни шукають способи завдати більше шкоди українцям. Лише в одному нічному ударі саме по

відео дня

було 35 ракет, зокрема балістичних. Усього лише половину ракет вдалося збити.

З такою заявою під час Ставки Головнокомандувача виступив Володимир Зеленський.

"Сьогодні був черговий російський удар по нашій газовій інфраструктурі: якраз напередодні опалювального сезону росіяни шукають способи завдати більше шкоди нашим людям. Тільки в одному цьому ударі саме по газових об'єктах було 35 ракет, у тому числі балістичних. Комбінований удар, тільки половину ракет вдалося збити", - повідомив президент у вечірньому зверненні.

Він зазначив, що в багатьох областях зараз дуже складна ситуація.

"Непроста ситуація в Чернігівській області після ударів дронами - у Славутичі, в Ніжині, а також у самому Чернігові. І в Сумській області. Уже ввечері був удар балістики в Донецькій області - теж по енергетиці. Краматорськ, Слов'янськ, Дружківка - триває відновлення", - зазначив президент.

Удари РФ по Україні - останні новини

Вночі 3 жовтня ворог атакував Полтаву крилатими ракетами і безпілотниками.

Як повідомляв Главред, увечері 2 жовтня Росія здійснила нову атаку на Україну, застосувавши ударні безпілотники.

Нагадаємо, 2 жовтня російські окупанти атакували Київську область ударними безпілотниками типу "Шахед". Вибухи було чути в Ірпені та Бучі.

Також 1 жовтня російські війська завдали удару по об'єкту енергетики, що спричинило масштабні перебої з електропостачанням у Чернігівській області. Енергетики були змушені запроваджувати жорсткі графіки вимкнення світла, щоб забезпечити стабільність роботи мережі та уникнути аварійних ситуацій.

Вам може бути цікаво:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред