'Поразка у війні': топ-генерал США видав серйозну заяву про допомогу Україні

Крістофер Каволі заявив, що артилерійські снаряди та засоби протиповітряної оборони можуть закінчитися у ЗСУ дуже швидко.

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У США заявивили про допомогу Україні / колаж: Главред, фото: flickr, 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада

Верховний головнокомандувач Обʼєднаних збройних сил НАТО в Європі, командувач ЗС США в Європі генерал Крістофер Каволі заявив, що артилерійські снаряди та засоби протиповітряної оборони можуть закінчитися у Сил оборони "досить швидко" без підтримки США, залишаючи Україну уразливою до часткової або повної поразки у війні.

Топгенерал на слуханнях комітету з питань збройних сил Палати представників США заявив, що зараз Росія випускає п’ять артилерійських снарядів на кожний один, випущений українськими силами.

Він прогнозує, що найближчими тижнями це співвідношення може бути вже десять до одного.

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"Якщо одна сторона може стріляти, а інша сторона не може стріляти у відповідь, сторона, яка не може стріляти у відповідь, програє. Отже, ставки дуже високі", - сказав Каволі.

Він наголосив, що цього року українські війська "дійсно залежать" від підтримки Штатів.

"І без нашої підтримки вони не зможуть перемогти", – додав він.

Хто такий Крістофер Каволі Крістофер Джерард Каволі - американський військовий діяч, генерал армії США. Командувач Європейським командуванням Збройних сил США та Верховний головнокомандувач Об'єднаних Збройних сил НАТО в Європі, пише Вікіпедія. Про призначення Каволі на посаду оголосили 3 травня 2022 року. Таке рішення, як вказувалося в пресі, було ухвалено у зв'язку із серйозними загрозами для НАТО й безпеки Європи в цілому через російське вторгнення в Україну, враховуючи досвід Каволі та його знання про Росію.

Нагадаємо, що у НАТО заступилися за Україну на тлі несхвалення США. Столтенберг підкреслив, що саме Росія розпочала криваву війну проти України, а ЗСУ реалізують право на самооборону. Він також підтримує передачу Києву далекобійного озброєння.

Президент України Володимир Зеленский розказав жорстку правду про допомогу. США призупинили військову допомогу, яка так необхідна Україні. Зеленський запропонував вихід і зазначив, що держава готова брати цю допомогу навіть у кредит.

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