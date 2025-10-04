Рус
Борти Ту-95 вже з ракетами: українців попередили про загрозу масованого удару

Марія Николишин
4 жовтня 2025, 10:14
РФ протягом ночі здійснила передислокацію борту Ту-95МС.
Росія готує ракетний удар / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

  • Борт Ту-95МС передислокувався на аеродром Оленья
  • Борт споряджений крилатими ракетами
  • Це може свідчити про підготовку РФ до нового удару

Країна-агресор Росія може готуватись до нанесення чергового масованого ракетного удару по території України. Про це повідомляють моніторингові канали.

Зазначається, що протягом ночі було здійснено передислокацію 1-го борту Ту-95МС з аеродрому Енгельс на аеродром Оленья.

"Борт спорядився крилатими ракетами. Триває підготовка до нанесення чергового масованого ракетного удару по території України", - йдеться у повідомленні.

Монітори додають, що загалом відомо про щонайменше 4 споряджені борти Ту-95МС, які ймовірно завантажені "під зав'язку", по 7-8 крилатих ракет на борт.

"Цією передислокацією РФ завершує підготовку до ракетного удару. Очікуємо масований ракетний удар протягом наступних двох діб", - наголосили вони.

Літаки Ту / Інфографіка: Главреда

Удари Росії по Україні

Керівник ЦПД РНБО, лейтенант Андрій Коваленко повідомив, що росіяни цієї ночі знову атакували енергетичну інфраструктуру Чернігівщини, а також газову в інших регіонах України.

Він наголосив, що російський диктатор Володимир Путін не хоче завершувати війну.

Які ракети можуть використовувати росіяни

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко вважає, що росіяни будуть комбінувати різні типи ракет, щоб збільшити масштаб і ймовірність ураження.

За його словами, йдеться про 30–50 ракет різного типу: Х-101, 3М-14, 9М723, Х-47М2, а також Х-22.

Російські ракети / Інфографіка: Главред

Російські атаки - останні новини України

Як повідомляв Главред, У ніч на 4 жовтня країна-агресор Росія атакувала Україну дронами. Зокрема, під удар потрапили Чернігівська та Дніпропетровська області. В Дніпрі пошкоджена інфраструктура та приватні будинки. У Чернігові на місцях попадання виникла пожежа.

Внаслідок атаки на Чернігівську область також було пошкоджено кілька важливих об'єктів електропостачання. Аварійні відключення торкнулися близько 50 тисяч користувачів. Енергетики вже приступили до їх перезаживлення, але в області продовжать дію графіків відключень електроенергії.

Читайте також:

Про персону: Андрій Коваленко

Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. У січні 2024 року був призначений керівником Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України.

За словами нового очільника, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ і СЗР РФ, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном.

"Ми хочемо сформувати навколо Центру потужне ком’юніті, яке зацікавлене в захисті нашої країни, і закликаємо лідерів думок працювати разом для того, щоб протидіяти російським ІПсО", – наголосив Андрій Коваленко.

