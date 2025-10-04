Від мокрого снігу та злив до +20: якою буде погода в Україні найближчими днями

Синоптики назвали регіони, де можуть бати сильні опади з грозами та шквалами.

Прогноз погоди в Україні / фото: УНІАН

Погода в Україні на вихідних, 4-5 жовтня, буде нестійкою та вологою у більшості регіонів. У багатьох областях очікуються дощі та грози. Про це розповів кандидат географічних наук, синоптик Ігор Кібальчич, пише meteoprog.

Прогноз погоди на 4 жовтня

Синоптики прогнозують дощі у північних, західних, центральних та південних областях. На півдні очікуються навіть грози, а місцями можливі сильні зливи. У цей день навіть йтиме сніг у Карпатах. Також синоптики прогнозують туман у західних регіонах. У східних областях очікується сильний вітер - 15-20 м/с.

У цей день найпрохолодніше буде на заході. Там температура повітря підвищиться до 8-13 градусів тепла, а в Карпатах - лише до +6 градусів. Найтепліше буде на сході України. Там температура повітря підвищиться до 23 градуса тепла. В інших областях вдень очікується 19-22 градуси тепла.

Грозові дощі очікуються у центральних, східних областях. На півдні будуть сильні зливи. У західних регіонах буде навіть мокрий сніг та туман. Температура повітря на заході буде найхолоднішою - 8-13 градусів тепла. У всіх інших областях температура повітря підвищиться до +20 градусів.

Слід зазначити, шо в Одеській області буде переважно сухо.У цей день швидкість вітру в Україні досягатиме 7-12 м/с.

Нагадаємо, Главред писав, що синоптики оголосили штормове попередження (І рівень небезпечності) на ніч 2-3 жовтня у західних, Житомирській та Вінницькій областях.

Раніше начальниця відділу взаємодії із ЗМІ Укргідрометцентру Наталія Птуха розповіла, що у жовтні в Україні погода буде досить холодною. Україну накриють заморозки, прийде нова порція опадів та похолодання.

Напередодні у Головному управління ДСНС України в Івано-Франківській області повідомили, що у горах України вже падає сніг, температура нижче нуля, це робить умови особливо небезпечними для туристів.

Про персону: Ігор Кібальчич Ігор Кібальчич - синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Кібальчич є кандидатом географічних наук.

