Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Синоптик

Від мокрого снігу та злив до +20: якою буде погода в Україні найближчими днями

Ангеліна Підвисоцька
4 жовтня 2025, 06:15
655
Синоптики назвали регіони, де можуть бати сильні опади з грозами та шквалами.
Погода, снег, зима
Прогноз погоди в Україні / фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

  • Якою буде погода вночі 4 жовтня
  • Де температура повітря опуститься до 0 градусів
  • У яких областях будуть лити грозові дощі та сніг

Погода в Україні на вихідних, 4-5 жовтня, буде нестійкою та вологою у більшості регіонів. У багатьох областях очікуються дощі та грози. Про це розповів кандидат географічних наук, синоптик Ігор Кібальчич, пише meteoprog.

Прогноз погоди на 4 жовтня

Синоптики прогнозують дощі у північних, західних, центральних та південних областях. На півдні очікуються навіть грози, а місцями можливі сильні зливи. У цей день навіть йтиме сніг у Карпатах. Також синоптики прогнозують туман у західних регіонах. У східних областях очікується сильний вітер - 15-20 м/с.

відео дня

У цей день найпрохолодніше буде на заході. Там температура повітря підвищиться до 8-13 градусів тепла, а в Карпатах - лише до +6 градусів. Найтепліше буде на сході України. Там температура повітря підвищиться до 23 градуса тепла. В інших областях вдень очікується 19-22 градуси тепла.

погода 4 октября
Прогноз погоди в Україні / фото: meteoprog

Прогноз погоди на 4 жовтня

Грозові дощі очікуються у центральних, східних областях. На півдні будуть сильні зливи. У західних регіонах буде навіть мокрий сніг та туман. Температура повітря на заході буде найхолоднішою - 8-13 градусів тепла. У всіх інших областях температура повітря підвищиться до +20 градусів.

Слід зазначити, шо в Одеській області буде переважно сухо.У цей день швидкість вітру в Україні досягатиме 7-12 м/с.

погода 4 октября
Прогноз погоди в Україні / фото: meteoprog

Погода в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що синоптики оголосили штормове попередження (І рівень небезпечності) на ніч 2-3 жовтня у західних, Житомирській та Вінницькій областях.

Раніше начальниця відділу взаємодії із ЗМІ Укргідрометцентру Наталія Птуха розповіла, що у жовтні в Україні погода буде досить холодною. Україну накриють заморозки, прийде нова порція опадів та похолодання.

Напередодні у Головному управління ДСНС України в Івано-Франківській області повідомили, що у горах України вже падає сніг, температура нижче нуля, це робить умови особливо небезпечними для туристів.

Читайте також:

Про персону: Ігор Кібальчич

Ігор Кібальчич - синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Кібальчич є кандидатом географічних наук.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

погода прогноз погоди Погода в Україні погода в Києві Погода на завтра Погода на сьогодні погода завтра Ігор Кібальчич
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Від мокрого снігу та злив до +20: якою буде погода в Україні найближчими днями

Від мокрого снігу та злив до +20: якою буде погода в Україні найближчими днями

06:15Синоптик
Метеочутливим приготуватися: Україну накрила жорстка магнітна буря

Метеочутливим приготуватися: Україну накрила жорстка магнітна буря

03:05Синоптик
Одесу може затопити знову: названо райони, звідки краще евакуюватись під час злив

Одесу може затопити знову: названо райони, звідки краще евакуюватись під час злив

01:17Україна
Реклама

Популярне

Більше
Новий фактор на користь України може змусити Путіна згорнути "СВО" – The Times

Новий фактор на користь України може змусити Путіна згорнути "СВО" – The Times

Китайський гороскоп на завтра 4 жовтня: Бикам - брехня, Свиням - розчарування

Китайський гороскоп на завтра 4 жовтня: Бикам - брехня, Свиням - розчарування

Летить купа Шахедів, у повітрі МіГи: висока загроза масованого обстрілу

Летить купа Шахедів, у повітрі МіГи: висока загроза масованого обстрілу

Гороскоп Таро на завтра 4 октября: Стрельцам - проявиться, Львам - лидерство

Гороскоп Таро на завтра 4 октября: Стрельцам - проявиться, Львам - лидерство

Ще одна область без світла: росіяни влупили по об'єкту енергетики

Ще одна область без світла: росіяни влупили по об'єкту енергетики

Останні новини

06:15

Від мокрого снігу та злив до +20: якою буде погода в Україні найближчими днями

06:10

З якого дива Білорусь має недоторканість?Погляд

05:30

Доленосний шлях відкриється трьом знакам зодіаку 4 жовтня: список щасливчиків

05:05

Землетрус зруйнує Кримський міст: учені назвали ймовірні терміни

04:32

Потрібна лише зубна щітка: лайфхак для неймовірного об'єму волосся

Путін поставив собі дедлайн у півроку, він відкриє "другий фронт" проти Заходу - ЧаленкоПутін поставив собі дедлайн у півроку, він відкриє «другий фронт» проти Заходу - Чаленко
03:56

Гороскоп на завтра 5 жовтня: Дівам - особлива зустріч, Рибам - витрати

03:30

Досвідчені грибники найчастіше помиляються: як правильно збирати грибиВідео

03:05

Метеочутливим приготуватися: Україну накрила жорстка магнітна буря

03:00

Суперголоволомка: знайдіть 3 відмінності на зображенні жінки в офісі за 45 сек

Реклама
02:45

Яких людей треба тримати подалі: 6 типів токсичних знайомих, які руйнують життя

01:43

Їх недооцінюють: астролог назвала 3 знаки зодіаку з найвищим IQ

01:17

Одесу може затопити знову: названо райони, звідки краще евакуюватись під час злив

00:36

ЗСУ звільнили чотири населені пункти на Дніпропетровщині, - DeepState

00:05

Британці масово заливають рідину для миття посуду в раковину: в чому причина

00:01

Сочі масовано атакували дрони, коли там перебував Путін - ЗМІ

03 жовтня, п'ятниця
23:51

Путін у відчаї через війну і йде на безпрецедентний крок: ЗМІ дізналися деталі

22:39

Маленькі, але важливі: для чого потрібні сині таблички з цифрами на дорогахВідео

22:10

Угорці нібито не хочуть бути в ЄС з українцями: Орбан назвав причину

21:42

Коли в жовтні потрібно переводити стрілки годинника: з'явилося актуальне уточнення

21:26

По газових об'єктах України було випущено 35 ракет: де найгірша ситуація

Реклама
21:09

Атаки по Україні зростуть взимку: розвідка Естонії назвала найнебезпечнішу ціль РФ

21:09

"Прогнози лікарів не радують": путініст Кіркоров приготувався до смерті

20:50

Наталія Сумська прийняла важливе рішення - що вона зробила

20:48

Летить купа Шахедів, у повітрі МіГи: висока загроза масованого обстрілу

20:41

Не врятує навіть Китай: експерт розповів, як прищучити Путіна по-крупному

20:24

Ще одна область без світла: росіяни влупили по об'єкту енергетики

20:20

Андрій Матюха та діяльність його фонду: цифрові рішення, допомога лікарням і міжнародні проєкти актуально

20:06

У житті Кіта Урбана знайшли нову жінку, від Ніколь Кідман він може отримати мільйони

19:55

Ціни ростуть, як на дріжджах: популярний овоч подорожчав на 14% за тиждень

19:31

Влупить 0 градусів, сипатиме сніг та литиме дощ: українців попередили про негоду

19:10

Терпіти ніхто не буде: Путін гарантує своєму населенню холодну і темну зимуПогляд

19:05

"Таке робиться без попередження": ПриватБанк "виносить вирок" пенсіонерам

18:57

75 років і 139 днів: Джокович і Чилич провели найстарший матч у ШанхаїВідео

18:48

Старокостянтинів з 13 століття змінив п'ять імен: звідки взялася сучасна назва

18:48

Зупинення поставок озброєнь США Україні через шатдаун: важлива заява МЗС

18:14

Не виглядають на свої роки: ці три дати народження дарують вічну молодість

17:55

Термінали, банкомати та додаток не працюватимуть: ПриватБанк зупинить всі фінансові операції

17:50

ГО відіграють все більшу роль у підтримці ЗСУ та ветеранів – "Платформа громадської підтримки"

17:33

Китай "різко вмикається": несподіваний прогноз завершення війни в УкраїніВідео

17:29

Орбан: Доля України - бути з Росією

Реклама
17:23

Вбивство Парубія замовила Росія - СБУ знайшла "беззаперечні докази"

17:17

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинці, де хлопчик прасує сорочку за 85 с

16:59

ЗСУ можуть вийти із важливого міста: відомо, чи є загроза "відкриття воріт"

16:55

Буде потужним оберегом: що потрібно повісити над дверима, прикмети 4 жовтня

16:52

Чудова намазка: форшмак за абсолютно новим рецептомВідео

16:46

Долар та євро раптово полетіли вниз: новий курс валют на 6 жовтня

16:46

Принц Вільям розповів, як діти відреагували на рак Кейт Міддлтон

16:25

Газовидобуток зазнав наймасштабнішої атаки: Свириденко розкрила план РФ на зимуФото

16:24

Лише дві дати у жовтні для хорошого врожаю: коли садити озиму цибулю

16:21

"Вона просто вибухнула": продюсер Дорофєєвої назвала конкурентів співачки

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Новини шоу бізнесу
Ані ЛоракКейт МіддлтонПотапАлла ПугачоваСофія РотаруМаксим ГалкінОльга СумськаНастя КаменськихФіліп КіркоровВіталій КозловськийОлена Зеленська
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн

© 2002-2025 Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти