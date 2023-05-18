ЗСУ пішли на штурм у Бахмуті: окупанти несуть величезні втрати

Українські воїни провели наступальні дії в західних околицях Бахмута.
Як повідомляється в Telegram 3-ї окремої штурмової бригади, українські військові створили плацдарм для подальшого контрнаступу.
Відзначається, що ширина смуги прориву склала 2 тисячі метрів, а її глибина - 700 метрів.
Згідно з попередніми даними, у ворога:
- щонайменше 50 загиблих з особового складу;
- до 100 поранених.
Також під час штурму були знищені резерви ворога на даному напрямку, в тому числі кілька складів БК.
"Успішні штурмові дії виконані бійцями 1-го штурмового і 1-го механізованого батальйонів. Слідкуйте за новинами на каналі. Про деталі - скоро", - пише прес-служба.
Дивіться відео про те, що насправді відбувається в Бахмуті зараз:
Ситуація в Бахмуті
Раніше повідомлялося, що вже захоплено понад 10 позицій ворога в Бахмуті і ЗСУ пішли в наступ. Українські військові продовжують просуватися вперед на Бахмутському напрямку в районах передмістя.
Під Бахмутом звільнено 20 квадратних кілометрів територій. На Бахмутському напрямку ЗСУ реалізують комплекс заходів оборонної операції, підкреслила Ганна Маляр.
ЗСУ наступають вже 3 дні, а "вагнерівці" залізли в Бахмут, як щури до мишоловки, використовуючи принцип активної оборони, бійці ЗСУ вдаються до контрнаступальних дій на деяких напрямках під Бахмутом.
ЗСУ ліквідували двох російських полковників у боях під Бахмутом. Ліквідацію російських полковників підтвердили в Міноборони країни-агресора Росії.
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