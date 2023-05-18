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ЗСУ пішли на штурм у Бахмуті: окупанти несуть величезні втрати

Марія Тупік
18 травня 2023, 16:55 оновлено 18 травня, 17:00
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Відзначається, що ширина смуги прориву склала 2 тисячі метрів, а її глибина - 700 метрів.
ВСУ, війна
ЗСУ наступають / Колаж Главред, фото Генштаб ЗСУ

Українські воїни провели наступальні дії в західних околицях Бахмута.

Як повідомляється в Telegram 3-ї окремої штурмової бригади, українські військові створили плацдарм для подальшого контрнаступу.

Відзначається, що ширина смуги прориву склала 2 тисячі метрів, а її глибина - 700 метрів.

відео дня

Згідно з попередніми даними, у ворога:

  • щонайменше 50 загиблих з особового складу;
  • до 100 поранених.

Також під час штурму були знищені резерви ворога на даному напрямку, в тому числі кілька складів БК.

"Успішні штурмові дії виконані бійцями 1-го штурмового і 1-го механізованого батальйонів. Слідкуйте за новинами на каналі. Про деталі - скоро", - пише прес-служба.

Ситуація в Бахмуті
Ситуація в Бахмуті / скріншот

Дивіться відео про те, що насправді відбувається в Бахмуті зараз:

Ситуація в Бахмуті

Раніше повідомлялося, що вже захоплено понад 10 позицій ворога в Бахмуті і ЗСУ пішли в наступ. Українські військові продовжують просуватися вперед на Бахмутському напрямку в районах передмістя.

Під Бахмутом звільнено 20 квадратних кілометрів територій. На Бахмутському напрямку ЗСУ реалізують комплекс заходів оборонної операції, підкреслила Ганна Маляр.

ЗСУ наступають вже 3 дні, а "вагнерівці" залізли в Бахмут, як щури до мишоловки, використовуючи принцип активної оборони, бійці ЗСУ вдаються до контрнаступальних дій на деяких напрямках під Бахмутом.

ЗСУ ліквідували двох російських полковників у боях під Бахмутом. Ліквідацію російських полковників підтвердили в Міноборони країни-агресора Росії.

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