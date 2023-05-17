ЗСУ зуміли "проломити" окупантів у Бахмуті на 500 метрів - командування ЗСУ

Представники українського командування озвучили нову інформацію з приводу ситуації на Бахмутському напрямку і в самому місті.

https://glavred.net/ukraine/vsu-sumeli-prolomit-okkupantov-v-bahmute-na-500-metrov-komandovanie-vsu-10470988.html Посилання скопійоване

ЗСУ просунулися в Бахмуті на 500 метрів - командування ЗСУ / 36 ОМБП імені контр-адмірала Михайла Бєлінського, Twitter

ЗСУ за минулу добу просунулися на 0,5 км на різних ділянках в ході боїв з російськими окупантами під Бахмутом і околицями. Про це розповів речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телеканалу Freedom.

За словами українського офіцера, при цьому в самому місті тривають запеклі бої, а вороги посилено намагаються домогтися просування.

"Ми проводимо вдалу оборонну операцію і час від часу атакуємо на флангах. Не стали винятком і ця доба - Сили оборони просунулися на різних ділянках до 500 метрів, звільняючи українську землю, саме на Бахмутському напрямку [...]. Ворог намагається за всяку ціну взяти Бахмут. Для цього він стирає його буквально з лиця землі, щоб Сили оборони України могли менше використовувати міські споруди як фортифікаційні споруди", - сказав він.

відео дня

За даними заступника Міністра оборони Ганни Маляр, звільнену останніми днями від окупантів ділянку площею у 20 квадратних км у передмісті Бахмута ЗСУ успішно утримують.

"У самому Бахмуті запеклі бої. Ворог дещо просувається. Все, що у військовому розумінні, можна зробити в цій ситуації - наше командування і бійці роблять. Роблять професійно і на межі можливостей", - запевнила вона.

Як показують карти проекту Deepstate за 16-17 травня, у окупантів є невелике просування в районі Бахмута у напрямку до населеного пункту Хромово.

Дивіться прогноз військового експерта Сергія Грабського з приводу ситуації в Бахмуті:

Нагадаємо, раніше заступник Міністра оборони Ганна Маляр розповіла про те, що окупанти регулярно видають в ефір неправдиву інформацію про брак зброї і цим, цілком ймовірно, бажають виправдати реальну картину своїх втрат і поразок в Бахмуті.

У цей самий час, каже чиновниця, українській армії вдалося просунутися на два кілометри на Бахмутському напрямку і не втратити контроль над жодною позицією за тиждень.

Нагадаємо, командир тактичної групи Азов 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ Андрій Білецький розповів, що українські бійці під Бахмутом розгромили підрозділи 72-ї окремої мотострілецької бригади окупаційних військ Росії.

"Фактично повністю знищені 6 і 8 роти даної бригади, розбита бригадна розвідка. Знищено значну кількість бойових броньованих машин, захоплено значну кількість полонених", - сказав Білецький.

Командувач Сухопутними військами України Олександр Сирський повідомив, що українські війська відкинули окупантів РФ на Бахмутському напрямку на 2 кілометри. За його словами, ЗСУ виснажили бойовиків Вагнера, а їм на заміну прийшли менш підготовлені окупанти з інших підрозділів.

Вас можуть зацікавити такі новини: