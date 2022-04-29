ЗСУ отримали ЗРК С-300: ППО збиває ворожі літаки і ракети на дистанції до 150 кілометрів

Зенітно-ракетний комплекс С-300 вже ефективно виконує свою роботу на півдні України.
Війська ППО Збройних сил України отримали зенітно-ракетну систему С-300 від країн-партнерів. Зброю, яка здатна вражати ворожі об'єкти на дистанції від 5 до 150 кілометрів, передано українським військам на південь, вона вже ефективно виконує свою роботу. Про це повідомили в командуванні Повітряних сил ЗСУ.
Як розповіли у командуванні, нова зброя вже зміцнила протиповітряну оборону України. Зенітно-ракетна система С-300 ефективно працює проти ворожих об'єктів. Вона може збивати літаки, крилаті і балістичні ракети ворога на висоті 5-150 кілометрів. Причому не принципово, на якій відстані летить літак або ракета -10 або 27 метрів.читайте такожЗСУ збили високоточний дрон-камікадзе РФ "Куб-БЛА", який вперше застосували на війні в Україні
Зазначено, що ЗРК вже виконує свої завдання на фронті.
"Продовжуємо закривати небо від російських загроз. Є початок - буде продовження. Слава Україні!"- підкреслили в командуванні ЗС ЗСУ.
Військова допомога Заходу Україні
Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон раніше заявив, що Лондон не проти використання Києвом наданої їй зброї по території Росії. Глава уряду зазначив, що Україна має право захищати свою державу, у той час, коли військові атаки йдуть з території російської держави.
Парламент Німеччини Бундестаг 28 квітня підтримав ініціативу про постачання Україні, у тому числі, і важких озброєнь. За рішення проголосували 586 депутатів.
Радник глави ОП Олексій Арестович сказав, що до кінця травня-червня Україна отримає потужну зброю від Заходу. На його думку, до середини червня українські війська зможуть отримати боєздатні частини, які озброєні такою зброєю, і будуть готові переходити у наступ на війська РФ.
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