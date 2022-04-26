Німецький "звір" прикриє небо: Україну озброять далекобійними зенітками Gepard

Зенітна САУ Gepard / Bundeswehr / Oliver Schmidt

Федеральний уряд Німеччини хоче дозволити поставки в Україну зенітних самохідних установок Gepard.

Як пише Spiegel, міністр оборони Крістін Ламбрехт оголосить у вівторок на конференції по Україні на авіабазі Рамштайн, що Німеччина хоче дозволити поставки зенітних САУ Gepard.

Крім того, Ламбрехт повідомить про навчання українських військових на САУ Panzerhaubitze 2000, які Нідерланди хочуть поставити українській армії.

Цими двома оголошеннями Ламбрехт хоче спробувати пом'якшити різку критику Німеччини з приводу постачання зброї Україні, пише видання.

Поставки систем Gepard Україні обговорювалися тривалий час. Для цього виробник озброєнь Krauss-Maffei Wegmann (KMW) повинен отримати зелене світло для продажу технічно модернізованих зенітних установок із законсервованих запасів Бундесверу.

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САУ Gepard базуються на шасі Leopard 1 і оснащені двома 35-міліметровими гарматами і радаром. Крім повітряних цілей, вони також можуть боротися з наземними цілями.

Gepard призначений для безпосереднього прикриття сухопутних військ, знищення повітряних цілей.

Озброєння:

Калібр і марка гармати 2х35-мм

Тип гармати нарізні автоматичні

Дальність стрільби, км 4

Кулемети 1 x 7,62-мм MG-3

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