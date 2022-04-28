Німецький парламент підтримав пропозицію відправляти в Україну важку зброю

Прийняттю такого рішення, однак, передували годинні дебати. Зокрема, пропозицію надавати Україні важке озброєння підтримали партії правлячої коаліції та опозиційного блоку ХДС/ХСС.

Німецький парламент, Бундестаг, більшістю голосів схвалив пропозиція про постачання зброї Україні - у тому числі і з важкого озброєння. Про це повідомляється в офіційному комюніке.

Популярне

Гороскоп на травень 2022 для всіх знаків зодіаку: Овнам - великі гроші, Близнюкам - заздрість

Дорога буде далекою: п'ять знаків зодіаку в травні можуть покинути все, що їм цінно

Кінець чорної смуги: кому із знаків пощастить по-крупному найближчим часом

Путін допустив 3 помилки наступаючи на Донбас і південь України: тепер він залишиться без армії - експерт

Били кийком у серце та погрожували зґвалтувати: священик з Херсона розповів про тортури окупантів