Німецький парламент підтримав пропозицію відправляти в Україну важку зброю

Прийняттю такого рішення, однак, передували годинні дебати. Тим не менш, 586 депутатів категорично підтримали і проголосували за таке рішення.
Німецький парламент, Бундестаг, більшістю голосів схвалив пропозиція про постачання зброї Україні - у тому числі і з важкого озброєння. Про це повідомляється в офіційному комюніке.
586 депутатів підтримали відповідний запит, 100 проголосували проти, а семеро ‒ утрималися.
Прийняттю такого рішення, однак, передували годинні дебати. Зокрема, пропозицію надавати Україні важке озброєння підтримали партії правлячої коаліції та опозиційного блоку ХДС/ХСС.
Політика Німеччини щодо України
- Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що позиція Берліна щодо України змінюється. Про це він сказав після переговорів з канцлером Німеччини Олафом Шольцем, які відбулися 10 квітня.
- У той же час 12 квітня з'явилася інформація, що президент України Володимир Зеленський відмовився приймати в Києві президента Німеччини Франка-Вальтера Штайнмаєра. Причиною стали тісні зв'язки німецького політика з Росією. Така інформація з'явилася в західних ЗМІ. Однак того ж дня її підтвердив і сам Штайнмаєр.
- 13 квітня в Німеччині правляча коаліція погодила поставки Україні важкого озброєння для захисту від російського вторгнення.
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Автор: Єгор Бунін