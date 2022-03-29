Небо над Україною не закриють, миротворців НАТО теж не буде: Шольц назвав позицію Заходу щодо війни

НАТО може піти на рішучі заходи проти РФ, якщо Москва застосує хімічну та біологічну зброю - Шольц / Reuters

Президент України Володимир Зеленський має право вимагати від Північноатлантичного альянсу більш серйозної підтримки. Однак в НАТО не збираються допомагати Києву із закриттям повітряного простору. Запуску миротворчої місії військово-політичного блоку Заходу також не буде. Такі дії можуть призвести до великої війни організації з Росією, що неприпустимо. Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц.

Як повідомляє CNN, глава німецького уряду сказав про те, що військове вторгнення Росії на територію України – "повернення до імперіалізму". За його словами, Берлін повинен готуватися до загроз, але РФ не повинна посміти нападати на ФРН.

Крім того, він зазначив, що заяви президента Зеленського, який вимагає більшої допомоги від Альянсу, справедливі. Однак колективний блок безпеки не буде закривати небо над Україною і ухвалювати рішення щодо запуску миротворчої місії, оскільки це загрожує великим конфліктом між НАТО та РФ. Блок проти такого сценарію.

"Зеленський має рацію, коли вимагає допомогу від усіх у світі... однак ми не діятимемо там у військовій сфері, навіть якщо називати це миротворчими військами, і ми не створимо безпольотну зону", - сказав Шольц.

При цьому канцлер Німеччини Олаф Шольц підкреслив, що НАТО може піти на радикальні заходи у тому випадку, якщо Москва застосує біологічну і хімічну зброю.

Нагадаємо, Україна неодноразово вимагала від НАТО закрити повітряний простір своєї країни, щоб захиститися від ракетних ударів і авіабомбардувань Росії. Однак організація відмовляється, побоюючись відкритого конфлікту з НАТО.

У США заявили, що на Заході розглядають варіант передачі Києву авіації та засобів протиповітряної оборони, щоб українська держава сама змогла закрити небо.