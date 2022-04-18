Військовий експерт розповів, як Україна може закрити небо від російських агресорів

При цьому військовий експерт окремо нагадав, що Україна гостро потребує американських штурмовиків, проте їх неможливо отримати найближчим часом.
Для того, щоб закрити небо над країною від атак російських агресорів, Україні терміново потрібні американські літаки. Про це військовий експерт Сергій Згурець заявив в інтерв'ю УНІАН.
За його словами, саме американські літаки могли б стати елементом швидкого закриття неба.
"Коли ми говоримо про літаки, вони служать елементом швидкого закриття повітряного простору в боротьбі з крилатими ракетами противника. Одна з функцій винищувачів полягає у відгонці і знищенні ворожих літаків і ракет", - пояснив він.
При цьому Згурець нагадав, що Україна гостро потребує американських штурмовиків, проте їх неможливо отримати найближчим часом.
"Українська сторона запитувала у американської сторони можливість отримання і F-16, і F-15, і літаків А-10 "Тандерболт", які є штурмовиками і можуть бути досить швидко освоєні. Ці пропозиції можуть бути обговорені. Але, на жаль, це питання не буде реалізовано швидко", ‒ сказав експерт.
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Нагадаємо, раніше Арменія відправила в Росію чотири бойові літаки типу Су-30 з пілотами, щоб використовувати їх у війні проти України
Турецький телеканал Haber Global опублікував докази того, що винищувачі всі були відправлені.
Згідно з даними телеканалу, літаки відправили в Росію 23 березня 2022 року. Пунктом відправлення був аеропорт Еребуні в Єревані.
"О 12: 30 за місцевим часом вилетіли чотири винищувачі Су-30 Вірменських льотчиків. Літаки, що пролітали через Мартуні, о 13: 14 досягли кінцевого пункту призначення - Росії", – йдеться в сюжеті.
Офіційний Єреван категорично заперечує факт передачі літака.
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