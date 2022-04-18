Військовий експерт розповів, як Україна може закрити небо від російських агресорів

Американський літак F-16 / Вікіпедія

Для того, щоб закрити небо над країною від атак російських агресорів, Україні терміново потрібні американські літаки. Про це військовий експерт Сергій Згурець заявив в інтерв'ю УНІАН.

За його словами, саме американські літаки могли б стати елементом швидкого закриття неба.

"Коли ми говоримо про літаки, вони служать елементом швидкого закриття повітряного простору в боротьбі з крилатими ракетами противника. Одна з функцій винищувачів полягає у відгонці і знищенні ворожих літаків і ракет", - пояснив він.

При цьому Згурець нагадав, що Україна гостро потребує американських штурмовиків, проте їх неможливо отримати найближчим часом.

"Українська сторона запитувала у американської сторони можливість отримання і F-16, і F-15, і літаків А-10 "Тандерболт", які є штурмовиками і можуть бути досить швидко освоєні. Ці пропозиції можуть бути обговорені. Але, на жаль, це питання не буде реалізовано швидко", ‒ сказав експерт.

читайте такожРФ 6 разів за добу отримала "по зубах" на Донбасі: знищено літак, 2 вертольоти і гори техніки

Нагадаємо, раніше Арменія відправила в Росію чотири бойові літаки типу Су-30 з пілотами, щоб використовувати їх у війні проти України

Турецький телеканал Haber Global опублікував докази того, що винищувачі всі були відправлені.

Згідно з даними телеканалу, літаки відправили в Росію 23 березня 2022 року. Пунктом відправлення був аеропорт Еребуні в Єревані.

"О 12: 30 за місцевим часом вилетіли чотири винищувачі Су-30 Вірменських льотчиків. Літаки, що пролітали через Мартуні, о 13: 14 досягли кінцевого пункту призначення - Росії", – йдеться в сюжеті.

Офіційний Єреван категорично заперечує факт передачі літака.

Інші новини: