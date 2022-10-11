ЗСУ "поклали" 100 окупантів на Херсонщині, а їхню техніку спалили до тла

Знищено до ста окупантів і близько тридцяти одиниць озброєння і військової техніки.
У Херсонській області ЗСУ знищили до 100 російських окупантів і близько 30 одиниць їх озброєння і техніки.
Як повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України, підтверджено ураження району зосередження живої сили та військової техніки противника в Херсонській області.
"За наявною інформацією, знищено до ста окупантів і близько тридцяти одиниць озброєння і військової техніки", - зазначають у Генштабі.
Крім того, зазначається, що у Запорізькій області Силами оборони за попередні дні було уражено зенітний ракетний комплекс з-300, до 10 одиниць військової техніки та близько 60 військовослужбовців російських окупаційних військ.
"Авіація Сил оборони протягом поточної доби завдала два удари по районах зосередження озброєння і військової техніки противника. Ракетні війська і артилерія вразили один пункт управління, дев'ять районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, п'ять систем протиповітряної оборони і чотири склади з боєприпасами", - йдеться в повідомленні.
Як повідомляв Главред, на війні в Україні ліквідували військового російської окупаційної армії Ільміра Кашапова. Багатодітний окупант приїхав вбивати українців з Татарстану.
Крім того, українські військові ліквідували російського десантника Юрія Козлова, який воював проти України з першого дня повномасштабного вторгнення. Окупанта ліквідували на Херсонщині.
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