УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Проїхав 1,5 тисячі км, щоби померти: ЗСУ ліквідували командира танкової роти з РФ

5 жовтня 2022, 07:52

Карєєва ліквідували ще 25 вересня на Донбасі. Поховали його в рідному селищі. У росіянина, який вбивав українців, залишилися дружина і дві дочки.

Олександр Карєєв
Олександр Карєєв "демілітаризований" в Україні/ Фото Telegram, скріншот

Захисники України ліквідували 33-річного окупанта Олександра Карєєва - капітана, командира танкової роти. Родом він із селища П'ятилетка Мамадишського району Республіки Татарстан. Тобто загарбник проїхав близько 1,5 тисячі км, щоб померти в Україні.

Про "демілітаризацію" чергового російського окупанта повідомив у Telegram офіцер Збройних Сил України Анатолій Штефан (Штірліц).

Карєєва ліквідували ще 25 вересня на Донбасі. Як пишуть росЗМІ, поховали його в рідному селищі.

Окупант навчався в Казанському танковому училищі за фахом командир танкового взводу. З 2012 року він служив у селі Муліно Нижегородської області, проте в лютому 2022-го його відправили воювати проти України.

У росіянина, яких з кінця зими вбивав громадян України, залишилися дружина і дві дочки.

Раніше на війні в Україні ліквідували 25-річного окупанта-лейтенанта російської армії Антона Ричагова. Він воював проти України з першого дня повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого.

Як повідомляв Главред, при відступі з Лимана Донецької області окупанти зазнали важких втрат. Зокрема, з третьої гвардійської бригади спеціального призначення Головного управління Генштабу ЗС РФ щонаймнше дев'ятеро людей загинули і один був важко поранений. Імовірно, це найбільша одноразова втрата 3-ї гвардійської бригади спеціального призначення, хоча втрати вона зазнавала із самого початку війни.

Інші новини:

новини Росії війна в Україні ЗСУ війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

08:15

Росія може завалити нас трупами, це відтягує закінчення війни – Загородній

07:52

Проїхав 1,5 тисячі км, щоби померти: ЗСУ ліквідували командира танкової роти з РФ

07:29

"Кинули в м'ясорубку": ЗСУ розгромили елітну бригаду ГРУ в ЛиманіВідео

06:38

Окупанти двічі атакували Київщину іранськими дронами: у Білій Церкві прогриміли вибухиВідео

06:34

Ілон Маск не сказав нічого новогоПогляд

Реклама
06:00

Залізна завіса для Росії опустилася надовго, її регіони почнуть бунтувати - Рябцев

05:00

Чи приймуть Україну до НАТО: прогноз ЗагородньогоВідео

04:41

Як правильно сортувати сміття та що заборонено викидати: секрети господиням

03:46

Краще ніж Арестович, Гордон і океан: Даша Астаф'єва оголила соковиті принади в леопардовому корсеті

03:20

Найсмачніші страви з яєць на сніданок за 15 хвилин: 2 швидких рецепта, про які ніхто не знавВідео

03:13

Щоб сон не перетворився на тортури: як правильно вибрати комплект постільної білизниВідео

02:45

Брат Моїсеєва в істериці через заповіт: він хоче відсудити величезний спадок артиста

02:10

Яким буде подальший контрнаступ ЗСУ: прогноз військового експерта

01:48

"Останній лютий місяць": астролог спрогнозував терміни закінчення війни в УкраїніВідео

01:40

Під Путіним "захитається крісло", в РФ починається війна всіх проти всіх – експертВідео

00:51

Прикмети на 5 жовтня: які 3 речі не можна робити, щоб не потрапити в бідуВідео

04 жовтня, вівторок
23:55

За тиждень ЗСУ звільнили десятки населених пунктів - ЗеленськийВідео

23:24

Загроза ядерного удару: Комаровський пояснив, як правильно приймати йодид калію

23:11

Наступ ЗСУ: українські військові деокупували понад півсотні населених пунктівВідео

22:40

Ворог щосили готується до оборони Кремінної на Луганщині - ГайдайВідео

Реклама
22:25

Україна де-факто вже в НАТО: країну прикривають "ядерною парасолькою" - ЗагороднійВідео

22:05

У Зеленського пояснили, чому Україна не домовлятиметься з Путіним

21:53

У Лаврова висловилися щодо можливого початку ядерної війниВідео

21:41

"Занадто багато болю": Анна Трінчер розповіла про батька, якого викреслила зі свого життя

21:17

На Запоріжжі окупанти будують "держкордон": виїзд на вільну територію заблокованийВідео

21:10

Біля кордонів Сумщини помітили мобілізованих росіян: чи є загроза наступуВідео

20:56

Комік Слєпаков у пісні жорстко висміяв Росію і ядерні погрози Путіна

20:51

Бориса Моїсеєва могли вбити: росЗМІ ошелешили подробицями смерті співакаВідео

20:31

Померла легендарна американська виконавиця кантріВідео

20:24

Потап відповів хейтерам і показав фото свого контракту в тероборонуВідео

20:20

Публічно ґвалтують: кадирівці вигадали нове покарання для росіян-"відмовників"

20:10

Прикмети на 6 жовтня: які 2 речі потрібно зробити, щоб гроші водилися весь рікВідео

19:46

Очільник Нацбанку Кирило Шевченко подав у відставку: хто може зайняти його крісло

19:32

США виділяють Україні військову підтримку та HIMARS: Байден терміново зателефонував ЗеленськомуВідео

19:20

Морські піхотинці впевнено просуваються до Чорного моря - МіноборониВідео

19:20

До чого призведе ядерна авантюра ПутінаПогляд

19:19

Дивіться в обидва: 2 знаки зодіаку повинні бути особливо обережними в повню 9 жовтняВідео

19:04

Кому не можна їсти червоне м'ясо: лікар розповів, що буде з організмом

19:03

Гороскоп на завтра 5 жовтня 2022: Близнюкам - гроші, Ракам - віщі сни, Козерогам - зустріч

18:55

ЗСУ ліквідували російського майора-агронома на ХерсонщиніВідео

Реклама
18:44

Розмахував руками в бойовій стійці: в центрі Києва накинулися на Дмитра ГордонаВідео

18:44

Анджеліна Джолі відреагувала на чутки про роман Бреда Пітта з відомою красунеюВідео

18:37

У Зеленського розповіли, скільки населених пунктів вже деокупували ЗСУВідео

18:34

"Брудні люди, повії": російський актор образив Пугачову і Галкіна після заяви про рабівВідео

18:23

Віцепрезидент IBA Продивус закликав бойкотувати спроби пом’якшити санкції проти росіян і білорусів у боксі

18:19

НАТО може відкрито вступити у війну на боці України: Загородній назвав дві умови

18:09

5 жіночих імен, власниці яких обожнюють закочувати істерикиВідео

18:01

Іран різко "перевзувся" і не визнав результати "референдумів" в УкраїніВідео

17:55

Юрій Романенко. Ілон Маск пропонує Україні здатися: зондаж, план чи ідіотизм?Відеоблоги

17:46

Україну чекає пекло: синоптики оновили прогноз і назвали найспекотніші регіониВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини Одеси
Війна в Україні
Переговори Україна РосіяКоли закінчиться війна
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіски
Персони
Віталій КімМарк ФейгінОлег ЖдановВолодимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новини
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароМолодик у вересніГороскоп на жовтеньГороскоп на тиждень
Синоптик
Прогноз погодиПогода на тижденьПогода на жовтеньПогода осіньМагнітна буряПогода на вихідні
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Свята
Вихідні у вересніКалендар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості страви
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти