Проїхав 1,5 тисячі км, щоби померти: ЗСУ ліквідували командира танкової роти з РФ

Олександр Карєєв "демілітаризований" в Україні/ Фото Telegram, скріншот

Захисники України ліквідували 33-річного окупанта Олександра Карєєва - капітана, командира танкової роти. Родом він із селища П'ятилетка Мамадишського району Республіки Татарстан. Тобто загарбник проїхав близько 1,5 тисячі км, щоб померти в Україні.

Про "демілітаризацію" чергового російського окупанта повідомив у Telegram офіцер Збройних Сил України Анатолій Штефан (Штірліц).

Карєєва ліквідували ще 25 вересня на Донбасі. Як пишуть росЗМІ, поховали його в рідному селищі.

Окупант навчався в Казанському танковому училищі за фахом командир танкового взводу. З 2012 року він служив у селі Муліно Нижегородської області, проте в лютому 2022-го його відправили воювати проти України.

У росіянина, яких з кінця зими вбивав громадян України, залишилися дружина і дві дочки.

Раніше на війні в Україні ліквідували 25-річного окупанта-лейтенанта російської армії Антона Ричагова. Він воював проти України з першого дня повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого.

Як повідомляв Главред, при відступі з Лимана Донецької області окупанти зазнали важких втрат. Зокрема, з третьої гвардійської бригади спеціального призначення Головного управління Генштабу ЗС РФ щонаймнше дев'ятеро людей загинули і один був важко поранений. Імовірно, це найбільша одноразова втрата 3-ї гвардійської бригади спеціального призначення, хоча втрати вона зазнавала із самого початку війни.

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