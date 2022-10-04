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ЗСУ ліквідували потомственого окупанта-штурмана вертольота "Алігатор"

4 жовтня 2022, 16:01

Штурмана путінський військ, старшого лейтенанта Іллю Севастьянова, цілком ймовірно, знищили, ймовірно, в Запорізькій області 1 жовтня.

ЗСУ, окупант 6
ЗСУ ліквідували потомственого окупанта-штурмана вертольота Алігатор / Колаж фото УНІАН та Анатолій Штефан

У боях з окупантами українські воїни ліквідували штурмана вертольота Ка-52 (Алігатор) старшого лейтенанта агресорських військ Ілля Севастьянов - уродженець глибинки, Брянської області. Про це повідомив в Telegram-каналі полковник ЗСУ та блогер Анатолій Штефан (позивний "Штірліц").

"Севастьянов успішно провів операцію зі згортання і організованого перекидання з метою нарощування зусиль на іншому напрямку", – написав Штефан, паралельно поіронізувавши з приводу традиційних відмовки, якими російськими окупанти пояснюють свої провали на фронтах.

Пізніше блогер під ніком Necro Mancer уточнив в Twitter, що штурмана знищили, ймовірно, в Запорізькій області 1 жовтня. У цей день там збили ворожий вертоліт Ка-52 (Алігатор).

ЗСУ ліквідували потомственого окупанта-штурмана вертольота 'Алігатор'
ЗСУ ліквідували потомственого окупанта-штурмана вертольота 'Алігатор'

Крім того, Севастьянов закінчив челябінське вище військове училище штурманів ‒ пішов прямо по стопах батька, який також був штурманом вертольота.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що протягом 2 жовтня українська авіація завдала 7 ударів по позиціях окупантів, а ракетно-артилерійські підрозділи виконали понад 340 вогневих завдань. У Бериславському районі силами протиповітряної оборони був збитий ударний вертоліт Ка-52.

Раніше Збройні Сили України закріплювали тактичне положення на південних рубежах оборони, продовжували активні дії, створюючи умови для подальшого просування на різних ділянках фронту. Армія РФ втратила як мінімум 10 військових і чимало військової техніки, в тому числі важку вогнеметну систему "пригрів" і реактивну систему залпового вогню "Град".

Інші новини:

ЗСУ Анатолій Штефан війна Росії та України
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