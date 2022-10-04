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ЗСУ ліквідували російського майора-агронома на Херсонщині

4 жовтня 2022, 18:55

Російський окупант проходив строкову службу в спецназі на Північному Кавказі.

ВСУ ліквідували окупанта
ЗСУ ліквідували російського майора-аграрія Сергія Попова / колаж фото Іраклі Комахідзе, Радіо Свобода, Reuters

Українські військові ліквідували російського майора-агронома Сергія Попова. Про це заявив блогер-розслідувач Іраклі Комахідзе.

Окупант народився в селі Язово на Алтаї. Він закінчив Алтайський аграрний університет.

Відомо, що в 1999-2000 роках Попов проходив строкову службу в спецназі на Північному Кавказі. Після цього він підписав контракт, де його кар'єра інструктора пішла в гору і зупинилася на заступнику командира батальйону оперативного призначення Росгвардіі.

ЗСУ ліквідували окупанта 25 вересня в селі Давидів Брід на Херсонщині.

"У соцмережах знайдена сторінка Повова з останньою активністю 1 жовтня (оперує хтось із рідних)", - написав Іраклі Комахідзе.

ВСУ ліквідували окупанта
ЗСУ ліквідували російського майора-аграрія Сергія Попова / Іраклі Комахідзе

Раніше повідомлялося, що ЗСУ ліквідували "спадкового військового" – 25-річного окупанта-лейтенанта російської армії Антона Ричагова. Молодий російський окупант був "денацифікований" 25 вересня, ховали його в Саратовській області 2 жовтня. Він воював з першого дня вторгнення РФ.

Також раніше стало відомо, що українські військові ліквідували російського окупанта Гілемханова Ільдара з позивним "Самурай". Загарбник був колишнім співробітником ФСБ і встиг повоювати в багатьох гарячих точках, зокрема, у Сирії та Лівії.

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