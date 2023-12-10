Росія хоче оточити бійців ЗСУ в Авдіївці: окупанти 'лізуть' із декількох напрямків

Російська окупаційна армія посилила артилерійські обстріли, намагаючись зруйнувати ланцюги постачання ЗСУ.

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Окупанти намагаються оточити Авдіївку із бійцями ЗСУ / колаж: Главред, фото: 241 окрема бригада Сил територіальної оборони, скріншот: deepstatemap.live

Ветеран російсько-української війни, майор запасу НГУ Олексій Гетьман розповів про посилення наступу російських окупантів на Авдіївському напрямку, для ЗСУ існує загроза.

"Окупанти намагаються проводити військові дії зі сходу через Спартак, атакуючи "в лоб" з двох кліщів. Йдеться про Степове з півночі та намагання вийти на коксохім, Первомайське, Водяне і Опитне з півдня. Це за декілька км від Авдіївки, там менше промислових зон. З тієї сторони вони намагаються такими кліщами оточити з півночі, півдня і сходу. Окупанти намагаються атакувати штурмами", - повідомив він в етері телеканалу "Еспресо".

За словами Гетьмана, зараз російська армія посилила артилерійські обстріли, намагаючись зруйнувати ланцюги постачання ЗСУ.

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"Окупантам вже підвезли снаряди з Північної Кореї і вони намагаються активно використовувати реактивні системи залпового вогню. Росіяни намагаються зруйнувати дороги, по яких ми маємо постачати боєкомплекти та все, що необхідне для ведення бойових дій ЗСУ", - повідомив він.

Сьогодні просування в окупантів немає. Лінія фронту динамічна, не стаціонарна і по трохи змінюється. Однак, біля Авдіївки зараз знаходиться 40 тис. російських військовослужбовців.

"Угруповання з 40 тис. військовослужбовців можна назвати армією, воно найбільше по кількості. Це щонайменше в 10 разів переважає кількість нашого гарнізону, який там знаходиться. Але ЗСУ зайняли вдалі позиції та вміло тримають оборону", - додав він.

Ситуація на Авдіївському напрямку

Нагадаємо, що окупанти Росії увійшли до Авдіївки. Окупаційні війська агресора Росії зайшли до Авдіївки Донецької області з північного сходу і захопили там частину дачного селища. У тій же локації знаходяться і очисні споруди.

В ISW повідомили, що окупанти захопили очисні споруди міста. Російські військові блогери заявили 8 грудня, що російські війська зміцнюють позиції в Степовому і зачищають населений пункт.

Експерт розповів, скільки триватиме штурм Авдіївки. Світан заявив, що біля Авдіївки щодня тривають важкі бої, окупанти не полишають спроб захопити місто. Активний штурм триватиме до настання важливої дати в житті Путіна.

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