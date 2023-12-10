Путін може перемогти: військовий розповів, від чого залежить закінчення війни

Війна в Україні може закінчитися несподівано.

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Путін може перемогти: військовий розповів, від чого залежить підсумок війни / Колаж: Главред, фото: 241 Про СТРО

В Україні вже майже два роки триває війна. Українська армія героїчно відстоює території і свою незалежність, проте сценарій закінчення бойових дій неоднозначний. Про такі обставини розповів екскомандир роти в батальйоні "Айдар" Євген Дикий.

Ветеран війни не так давно заявив про те, що окупанти не мають надій щодо закінчення війни і, швидше за все, будуть нарощувати запас техніки аж до 2025 року, щоб дочекатися можливої перемоги Трампа на виборах в Америці, припинення поставок західної допомоги Україні і вирішити її питання повною окупацією.

Також військовий експерт стверджує, що в порівнянні з Другою світовою війною, Україна зараз знаходиться на рівні 1943 року, тобто в тому етапі, коли ворог все ще може здобути перемогу і перевага переходить від однієї до іншої сторони.

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За словами Дикого, саме в ці роки у Гітлера були останні шанси на перемогу і тільки Харків тоді тричі переходив "з рук в руки", що дуже нагадує нинішню ситуацію.

Від чого залежить результат війни

Військовий аналітик Євген Дикий покладає надії і акцентує увагу саме на цивільному населенні України. Згідно зі словами аналітика, все залежить від того, як буде жити українське суспільство вже зараз і в наступному році теж.

"При цьому навіть не від тих хлопців і дівчат, які зараз вже в пікселі, а найбільше від українського тилу. Від того, чи почне український тил знову жити війною, як це було у 2022 році, коли ми перемагали. Або продовжить так розслаблятися, як ми розслаблялися в 2023 році. Ось це фактично і вирішить", - пояснив Євген Дикий.

Ситуація на фронті в Україні

Нагадаємо, незабаром можуть початися інтенсивні бойові дії поблизу Вугледара у Донецькій області. Також російські окупанти активізувалися на різних напрямках, включаючи Авдіївку, Куп'янсько-Лиманський напрямок, Бахмут, Кліщіївку, Андріївку та Мар'їнку. Про це повідомив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

Також, аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що українські війська продовжують ведення наступальних операцій на Заході Запорізької області. Окремо, ЗСУ успішно контратакували на захід від Работиного.

Крім цього, в Інституті вивчення війни розкрили, що російські війська в складних погодних умовах посилюють наступ - хочуть прорватися вперед і отримати нові позиції до президентських виборів в Росії.

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