УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Окупанти посилюють наступи на ЗСУ в найскладнішу погоду: в ISW розкрили ціль

Юлія Закрепа
10 грудня 2023, 07:32оновлено 10 грудня, 08:30
Командування РФ прагнуло викликати кульмінацію контрнаступу ЗСУ або переконатися, що українські сили не зможуть відновити його на початку цієї зими.
Окупанти посилюють наступи на ЗСУ в найскладнішу погоду: в ISW розкрили ціль
Окупанти активізували наступ / колаж: Главред, фото: Міноборони РФ

В Інституті вивчення війни розкрили, що російські війська у складних погодних умовах посилюють наступи - хочуть прорватись вперед та отримати нові позиції до президентських виборів у Росії.

В ISW повідомили, що окупанти, ймовірно, розпочали наступальні операції на багатьох ділянках фронту в період найскладніших погодних умов осінньо-зимового сезону, намагаючись перехопити й утримати ініціативу до президентських виборів у Росії, що відбудуться в березні 2024 року.

Як неодноразово зазначали українські військові, російські окупанти ведуть наступальні дії вздовж більшої частини лінії фронту в Україні, зокрема вздовж кордону Харківської та Луганської областей, поблизу Бахмута та в напрямку Авдіївки, а також здійснюють безперервні наземні атаки на заході Запорізької області.

відео дня

Нинішні темпи бойових дій на всій лінії фронту в Україні загалом відповідають оцінці ISW, згідно з якою російські війська намагаються повернути собі ініціативу на полі бойових дій щонайменше з середини листопада 2023 року.

Однак, відомо, що українські війська утримують ініціативу в ключових районах півдня України. Про це свідчать постійні українські контратаки на заході Запорізької області та стійка, більша, ніж зазвичай, українська присутність на східному березі Херсонської області.

Аналітики припускають, що російське командування прагнуло викликати кульмінацію українського контрнаступу або переконатися, що українські сили не зможуть відновити його на початку цієї зими. Однак хронологія подій свідчить про те, що Київ вирішив значно скоротити свої контрнаступальні операції з власної ініціативи ще до початку російських наступальних операцій.

"Залишається незрозумілим, чи створять нинішні російські наступальні операції умови для того, щоб російські війська змогли досягти оперативно значущих успіхів у найближчому майбутньому", - зазначилив в Інституті вивчення війни.

У той же час, згідно з аналітикою, російські війська не накопичують незадіяні резерви для підготовки до більш масштабних зимових операцій.

Українські сили, навпаки, схоже, використовують цей період складних погодних умов і триваючих російських наступальних операцій для створення і зміцнення оборонних позицій на тих ділянках фронту, де вони не ведуть контрнаступальних операцій, зберігаючи таким чином живу силу і ресурси для майбутніх наступів.

Ситуація на фронті: що відомо

Нагадаємо, що окупанти Росії увійшли до Авдіївки. Російські війська пробралися в Авдіївку з нового напрямку і захопили частину дачного селища, вважає військовий аналітик німецького видання Bild Юліан Рьопке.

Окупанти просунулися біля Авдіївки та Бахмута. Російські військові блогери стверджували, що російські війська також атакували поблизу Новокалинового та Авдіївського коксохімічного заводу.

Під Бахмутом ЗСУ прорвались та захопили позиції окупантів. ЗСУ здійснили контратаку поблизу Богданівки і захопили дві позиції, які раніше утримували частини російського 331-го повітряно-десантного полку ВДВ РФ.

Більше військових новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
війна в Україні російські війська
Реклама

Головне за день

ЗСУ потужно вдарили по окупантам та прорвались вперед на Запорізькому напрямку - ISW

ЗСУ потужно вдарили по окупантам та прорвались вперед на Запорізькому напрямку - ISW

08:31 Україна
Окупанти посилюють наступи на ЗСУ в найскладнішу погоду: в ISW розкрили ціль

Окупанти посилюють наступи на ЗСУ в найскладнішу погоду: в ISW розкрили ціль

07:32 Україна
Зеленський вперше в історії України зустрівся з прем’єр-міністром Кабо-Верде

Зеленський вперше в історії України зустрівся з прем’єр-міністром Кабо-Верде

23:10 Світ
Всі головні новини

Останні новини

09:26

Дівчина показала, як працює прихована кнопка в пральній машині

08:31

ЗСУ потужно вдарили по окупантам та прорвались вперед на Запорізькому напрямку - ISW

08:10

Авдіївка та план "Б"Погляд

07:59

Німеччині доведеться вести оборонну війну проти РФ - Брейер розкрив ймовірну небезпеку

07:32

Окупанти посилюють наступи на ЗСУ в найскладнішу погоду: в ISW розкрили ціль

Росія розраховує дотиснути Україну без допомоги США - ЗолотарьовРосія розраховує дотиснути Україну без допомоги США - Золотарьов
06:10

Збройовий меморандум і зрада у КонгресіПогляд

05:30

Головоломка для тих, у кого чудовий зір: треба знайти літеру O за 3 секунди

04:15

Як очистити пофарбовані стіни: 7 кроків до ідеальної чистоти

02:30

Чи можна пити замість води каву та чай: лікар дав однозначну відповідьВідео

Реклама
01:45

Ви неправильно використовували пакети: як швидко і красиво упакувати подарунок

09 грудня, субота
23:42

Росіяни готуються до нового наступу: військовий експерт назвав гарячу точку

23:10

Зеленський вперше в історії України зустрівся з прем’єр-міністром Кабо-Верде

23:05

Російський співак у шоу принизив співачку Алсу

23:05

Рада ЄС обговорить проблеми України та посилення допомоги ЗСУ - Боррель

22:12

Орбан в Угорщині промиває студентам мізки за допомогою фанатів Путіна - Bloomberg

21:51

"Закидують піхотою": росіяни на Херсонщині змінили тактику - DeepState

21:08

Сантехнік розповів про одну святкову звичку, яка може повністю зіпсувати всі свята

21:05

Дефіцит в електромережі: у Міненерго розповіли, чи будуть відключення світла

20:32

Від штрафу до СІЗО: в Україні посилять відповідальність за неявку до ТЦК

20:28

Дорофєєва розповіла, хто в їхній родині з Кацуріним більше приносить грошей в будинок

Реклама
20:00

Путіністці Бабкіній викликали швидку під час виступу перед окупантами

19:33

"Натиснуть по повній": Світан розповів, чому відхід з Авдіївки обвалить весь фронт

19:27

Кім Чен Ин "взув" Путіна: окупанти жахнулися від снарядів КНДР - Defence Express

19:12

Сергій Стерненко. Голод і холод добиває росіян під АвдіївкоюВідеоВідеоблоги

19:10

Коли сусіди України зітхнули з полегшеннямПогляд

18:58

"Є свій власний Eminem": Мішина здивувала новим кольором волосся синаВідео

18:36

Ексдружина Добриніна заінтригувала дороговартісним подарунком від таємного прихильника

18:27

"Відмова" від України і "розвал НАТО": NYT дізналися про тривогу в ЄС через Трампа

18:14

Чи чекати стрибків курсу валют: аналітики дали прогноз

17:40

В Україні підвищать пенсії у 2024 році: наскільки, кому і що зміниться

17:26

Мир в обмін на нейтралітет і відмову від НАТО: Фейгін назвав сценарій Путіна

17:03

"Путіна не вибирають": Віка Циганова вирішила "підлизнути" диктатору і в вушанці випила горілки

16:38

"Перетворюється на будівельне сміття": промзона Авдіївки може стати сірою - Морозов

16:21

В окупованій Макіївці "приліт" по нафтобазі: спалахнула величезна пожежаВідео

16:01

"Смерть розбиває серце": Джулія Робертс висловилася про смерть екскоханого Меттью Перрі

15:57

"Вибори" Путіна в окупації: в МЗС рознесли плани Росії і попередили Кремль

15:49

"Так люблю гроші": молода дружина Віктора Павліка пояснила, чому вийшла заміж за артиста

15:35

"Інакше ми загинемо": Зеленська описала наслідки можливої зупинки допомоги Заходу

15:09

Син повідомив про смерть голлівудського актора

15:02

Що українцям робити, якщо відключили світло: топ-10 порад

Реклама
15:00

Окупанти Росії увійшли до Авдіївки - Bild

14:22

Шольц зробив важливу заяву про підтримку України на тлі ситуації в Конгресі США

14:21

Церковне свято 10 грудня: що не можна робити на міни, Ермогена і Євграфа

14:07

Більшість жителів РФ за війну проти України і "хочуть перемовин" – опитування

13:51

У метро Києва може статися ще одна аварія: архітектор назвав станцію

13:49

В Україну прийде відлига: синоптик назвала дату

13:05

"Є ще одна загроза від перемоги РФ": президент Литви описав виграшний сценарій для України

13:05

Могилевську застукали з дитиною, яка називала її мамоюВідео

12:52

Військам РФ наказали захопити два міста України до "виборів" Путіна - ISW

12:50

Будуть як шовкові: директор школи розповіла, як швидко впоратися з дитячою та підлітковою істерикою

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Лайфхаки
Сад та городУсе про салоПрибиранняПранняКімнатні рослини
Персони
Олексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новини
Гороскоп
Астролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіакуГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тиждень
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад Росії
Мода та краса
Модні помилкиЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти