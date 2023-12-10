Окупанти посилюють наступи на ЗСУ в найскладнішу погоду: в ISW розкрили ціль

Командування РФ прагнуло викликати кульмінацію контрнаступу ЗСУ або переконатися, що українські сили не зможуть відновити його на початку цієї зими.

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Окупанти активізували наступ / колаж: Главред, фото: Міноборони РФ

В Інституті вивчення війни розкрили, що російські війська у складних погодних умовах посилюють наступи - хочуть прорватись вперед та отримати нові позиції до президентських виборів у Росії.

В ISW повідомили, що окупанти, ймовірно, розпочали наступальні операції на багатьох ділянках фронту в період найскладніших погодних умов осінньо-зимового сезону, намагаючись перехопити й утримати ініціативу до президентських виборів у Росії, що відбудуться в березні 2024 року.

Як неодноразово зазначали українські військові, російські окупанти ведуть наступальні дії вздовж більшої частини лінії фронту в Україні, зокрема вздовж кордону Харківської та Луганської областей, поблизу Бахмута та в напрямку Авдіївки, а також здійснюють безперервні наземні атаки на заході Запорізької області.

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Нинішні темпи бойових дій на всій лінії фронту в Україні загалом відповідають оцінці ISW, згідно з якою російські війська намагаються повернути собі ініціативу на полі бойових дій щонайменше з середини листопада 2023 року.

Однак, відомо, що українські війська утримують ініціативу в ключових районах півдня України. Про це свідчать постійні українські контратаки на заході Запорізької області та стійка, більша, ніж зазвичай, українська присутність на східному березі Херсонської області.

Аналітики припускають, що російське командування прагнуло викликати кульмінацію українського контрнаступу або переконатися, що українські сили не зможуть відновити його на початку цієї зими. Однак хронологія подій свідчить про те, що Київ вирішив значно скоротити свої контрнаступальні операції з власної ініціативи ще до початку російських наступальних операцій.

"Залишається незрозумілим, чи створять нинішні російські наступальні операції умови для того, щоб російські війська змогли досягти оперативно значущих успіхів у найближчому майбутньому", - зазначилив в Інституті вивчення війни.

У той же час, згідно з аналітикою, російські війська не накопичують незадіяні резерви для підготовки до більш масштабних зимових операцій.

Українські сили, навпаки, схоже, використовують цей період складних погодних умов і триваючих російських наступальних операцій для створення і зміцнення оборонних позицій на тих ділянках фронту, де вони не ведуть контрнаступальних операцій, зберігаючи таким чином живу силу і ресурси для майбутніх наступів.

Ситуація на фронті: що відомо

Нагадаємо, що окупанти Росії увійшли до Авдіївки. Російські війська пробралися в Авдіївку з нового напрямку і захопили частину дачного селища, вважає військовий аналітик німецького видання Bild Юліан Рьопке.

Окупанти просунулися біля Авдіївки та Бахмута. Російські військові блогери стверджували, що російські війська також атакували поблизу Новокалинового та Авдіївського коксохімічного заводу.

Під Бахмутом ЗСУ прорвались та захопили позиції окупантів. ЗСУ здійснили контратаку поблизу Богданівки і захопили дві позиції, які раніше утримували частини російського 331-го повітряно-десантного полку ВДВ РФ.

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