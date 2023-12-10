У ЗСУ озвучили запаси ракет і дронів у Росії: Україні варто готуватись до змішаних атак

Речник Повітряних сил припустив, що загарбники можуть влаштовувати і комбіновані атаки по Україні.

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Ігнат розкрив, скільки ракет є в РФ / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот: alerts.in.ua

Речник командування Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат розповів, що на сьогодні Росія накопичила 870 ракет різних типів - це менше, ніж торік. Водночас росіяни здатні виробляти та отримувати від Ірану більше дронів, ніж раніше.

Ігнат у інтерв’ю "РБК-Україна" повідомив, що за пів року російських атак по українській енергетиці - від 9 вересня до 12 березня 2023 року - було збито 750 ворожих крилатих ракет із близько 1100 запущених цілей. Плюс росіяни залишили собі в запасах 30% ракет.

"Тобто в них було приблизно тільки 1600 крилатих ракет на вересень минулого року. Зараз у них і "Кинжалів", і "Іскандерів" обох типів, і Х-22, і "Калібрів", і Х-101, і Х-555 разом 870. Тому, за моїми підрахунками, у них зараз ракет менше", - розповів речник ПС. відео дня

Він додав, що за вказаний період атак по енергетиці окупанти запустили таку ж кількість дронів, як і ракет - понад 1000. З них було знищено 750 БПЛА.

"Зараз ситуація у росіян інша - в них є можливість і виробляти, і отримувати від Ірану більше дронів", - вказав Ігнат.

Він ствердно відповів на запитання про те, чи робитиме ворог під час атак акцент на "Шахеди": "Він уже робиться, підрах*йте за останні три місяці". Речник Повітряних сил припустив, що загарбники можуть влаштовувати і комбіновані атаки по Україні - і ракетами, і дронами водночас.

"Вони не просто накопичують ракети - вони відновлюють свій стратегічний запас. Адже більшість з тих ракет, про які ми з вами говоримо, є ще й носіями тактичної ядерної зброї. Їм цей критичний запас потрібно мати, щоби погрожувати країнам НАТО та іншим їхнім ворогам", - звернув увагу Ігнат.

Нагадаємо, що авіаційний експерт розкрив, скільки ракет Росія може запустити за одну атаку по Україні. За словами Костянтина Криволапа, загарбники здатні до перезапуску та підготовки нової хвилі ракет лише через кілька днів.

РФ накопичила 870 ракет і ставить на "шахеди". Сили ППО армії України за півроку атак на енергетику збили 750 крилатих ракет з 1100, які були запущені російськими окупантами, сказав Юрій Ігнат.

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